«Россий» выставкым эртарыме опытым Белоруссийыште конгрессно-выставочный пашаште кучылташ тӱҥалыт.
Минскыште «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» АНО ден «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Белоруссийысе унитарный предприятий ойпидышым пеҥгыдемденыт.
Документым «ДВД «Россия»» АНО-н генеральный директоржо Наталья Виртоузова ден «БелЭкспо»-н директоржо Сергей Баран подписатленыт. Ойпидыш дене келшышын, «Россий» выставкым эртарыме опытым Белоруссийыште конгрессно-выставочный пашаште кучылташ тӱҥалыт. Тылеч посна вашлиймаште икте-весе дене тӱрлӧ тӱвыра мероприятийым, конгрессно-выставочный пашам эртарымаште профессионал шинчымаш, опыт дене икте-весе пайлалташ кутырен келшеныт.