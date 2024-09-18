УВЕР ЙОГЫН

Ойпидышым пеҥгыдемденыт.

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 1 гана онченыт

«Россий» выставкым эртарыме опытым Белоруссийыште конгрессно-выставочный пашаште кучылташ тӱҥалыт.

Минскыште «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» АНО ден «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Белоруссийысе унитарный предприятий ойпидышым пеҥгыдемденыт.

Документым «ДВД «Россия»» АНО-н генеральный директоржо Наталья Виртоузова ден «БелЭкспо»-н директоржо Сергей Баран подписатленыт. Ойпидыш дене келшышын, «Россий» выставкым эртарыме опытым Белоруссийыште конгрессно-выставочный пашаште кучылташ тӱҥалыт. Тылеч посна вашлиймаште икте-весе дене тӱрлӧ тӱвыра мероприятийым, конгрессно-выставочный пашам эртарымаште профессионал шинчымаш, опыт дене икте-весе пайлалташ кутырен келшеныт.

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