Москваште, кугу форумышто

Педагогын да наставникын идалыкыштышт Россий кӱкшытыштӧ эртаралтше мероприятий-влак кокла гыч ик эн тӱҥыштыжӧ – Класс вуйлатыше-влакын форумыштышт – Марий Эл гыч туныктышо-влакат лийыныт.

Тиде – Д.Бастраков, Е.Губарева, С.Королёва (Медведево гимназий), А.Исаева, Е.Шведова (Волжск оласе 4-ше №-ан школ), Н.Королёва Церкысола техникум), А.Кудряшова (Козьмодемьянск оласе лицей), Т.Леухина (Йошкар-Оласе технологий колледж), Е.Матвеева (Йошкар-Оласе А.С.Пушкин лӱмеш 4-ше №-ан гимназий), М.Пантелеев, Н.Шпилевская (Торгово-технологический колледж), Н.Юсупкина (Волжский районысо Приволжский школ).

«Тиде шыжым элнан ик эн уста туныктышо-влак шке паша опытышт дене палдараш Москвашке погыненыт. Форумышто «йыргешке ӱстел», лекций-влак эртаралтыныт. Чыла вереат патриотизм дене кылдалтше йодышым тарватыме. Спикер-шамыч коклаште кугыжаныш пашаеҥ, артист, журналист да тыглай туныктышо-влак лийыныт. Иктым пеҥгыдын каласен кертам: ик искусственный интеллектат туныктышым алмаштен огеш керт!» — каласен Медведево гимназийыште пашам ыштыше Дмитрий Бастраков.

«Мылам эн чот ушеш Россий Федераций президент пеленысе йочан праваже шотышто уполномоченный Мария Львова дене вашлиймаш кодын. Тиде айдеме икшывым ончен куштымо да тудлан воспитанийым пуымо паша дене кылдалтше ик эн пӱсӧ йодышлам тунар сайын да келгын пала – ӧраш да тыгодымак тудын дене кугешнаш гына кодеш. Моткоч кугу опытан айдеме», – возен соцкылысе лаштыкыштыже Волжск оласе 4-ше №-ан школышто пашам ыштыше Елена Шведова.

Каласыман, Класс вуйлатыше-влакын форумыштым Россий Федераций президент Владимир Путинын тӱҥалтышыж почеш эртарыме.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме