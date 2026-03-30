Воспитатель – ончыкылыкын архитекторжо

Эртыше кугарнян Марий Элыште Дошкольный образований идалыкым торжественно почмо да республикысе «Идалыкын воспитательже-2026» конкурсышто сеҥышым увертарыме.
Воспитатель – кӱлешан профессий
Россий Просвещений министерстве 2026 ийым образований системыште Дошкольный образованийын идалыкше семын увертарен. Тудын тӱҥ шонымашыже – самырык тукымым ончен куштымаште воспитательын профессийжын кӱлешлыкшым ончыкташ да тудын престижшым нӧлталаш, воспитатель ден ача-ава-влаклан элна мучко единый цифран ресурсым ышташ, «Добрые игры» ден «Орлята-дошколята» проектлам илышыш пурташ.
Кызыт Россий мучко 44 тӱжем утла йочасад уло, тушко чумыр налмаште 6 миллион утла ӱдыр-рвезе коштеш, нунын дене 630 тӱжем утла педагог тырша.
Марий Элыште 316 организаций дошкольный образований программе почеш пашам ышта, йочасадлаш чылаже 30870 воспитанник коштеш, нунын дене 3244 педагог тырша.
Регионыштына дошкольный образований системылан кугу тӱткыш ойыралтеш. Пытартыш жапыште «Демографий» нацпроект почеш йочасадлан 13 у оралтым чоҥымо, 2025-2026 ийлаште «Еш» нацпроект почеш 7 йочасадым капитально олмыктымо. 124 дошкольный организаций инноваций программе почеш пашам ышта.
Кажне йоча вияҥшаш
М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште эртаралтше мероприятийыш погынышо воспитатель да йочасадлаште тыршыше моло педагог-влакым эн ончычак Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов идалыкым почмо дене саламлен да регионым вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлымашыжым лудын. Тушто тыге палемдыме: «Дошкольный образований идалыкым почмаш – элнан самырык тукымжылан тӱткышым ойырымо жап. Марий Элыштына тиде школ деч ончычсо воспитаний пашан кугу рольжым ончыктымаш. Россий Федераций Просвещений министр Сергей Кравцов палемден: тӱҥ задаче – кажне икшывылан вияҥашыже сай условийым ышташ. Марий Эл правительстве тидлан, тыгак специалист-влаклан полышым пуымылан, ончыл методикым шыҥдарымылан кугу тӱткышым ойыра. Таче кундемнан йочасадлаштыже кум тӱжем утла педагог кажне кечын чонжым пыштен тырша. Лач те, воспитатель, няне, дефектолог. физкультур дене инструктор-влак, республикнан да элнан ончыкылыкыштын архитекторжо улыда».
Кӱкшӧ наградым суленыт
Константин Иванов Марий Эл вуйлатышын Тауштымашыжым Елена Меркушевалан (Волжск оласе 19-ше №-ан «Светлячок» йочасад), Виктория Никифоровалан (Йошкар-Оласе 14-ше №-ан «Петушок» йочасад) да Елена Деляновалан (Козьмодемьянскысе 4-ше№-ан «Теремок» йочасад) кучыктен. «Россий Федерацийысе образований сферын почётан пашаеҥже» чап лӱм дене палемдалтыныт: Валентина Актуганова (Кужэнер район Топкавлак селасе 7-ше №-ан «Берёзка» йочасад), Светлана Парминцева (Курыкмарий район Кулаково селасе «Солнышко» йочасад), Ирина Дёмина (Марий Турек район Карлыган йочасад) да Гульнара Мухаметгалиева (Параньга поёлкысо 5-ше №-ан «Ласточка» йочасад).
Пайремле мероприятийыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин йочасадлаште тыршыше-влаклан тауштен да школ деч ончычсо образований ден воспитанийлан тӱткышым ойырымын кӱлешлыкше нерген ойлен. «Айдемын шинчымаш тӱняш корныжо лач школ деч ончычсо пагыт гыч тӱҥалеш. Лач тунам личностьлан негыз ышталтеш. Дошкольный образований идалыкыште мемнан ончылно у задаче-влакым шында. Тиде йочасадлаште верым ыштыме, тушто материально-технический базым пеҥгыдемдыме, педагог-влаклан полышым пуымо дене кылдалтше кугу пашам ышташ», – каласен тудо. Самырык тукымым туныктымо да тудлан воспитанийым пуымо пашашке кугу надырым пыштымылан Михаил Васютин Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын Тауштымашыжым дене Светлана Афанасьевам (Морко посёлкысо 3-шо №-ан «Светлячок» йочасад) ден Тамара Ивановам (Советский посёлкысо 1-ше №-ан «Сказка» йочасад) кучыктен.
Сеҥышылан – 100 тӱжем теҥге
24-27 мартыште Марий Элыште «Идалыкын воспитательже-2026» Россий кӱкшытан конкурс эртен. Тушто республикысе йочасадлаште тыршыше 16 педагог моштымашым ончыктен, нунын кокла гыч 6 еҥже – шуко шочшан ава. Сеҥышыш Йошкар-Оласе 3-шо №-ан «Подснежник» йочасадын воспитательже Кристина Бурменская лектын.
Тудым да моло участник-влакым саламлымыж годым Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая палемден: «Россий Федераций правительствылан да Марий Элым вуйлатышылан воспитательын пашажлан тӱткышым ойырымыштлан уло шӱм-чонем дене тауштем. Тендан пашадам, коллегем-влак, ик ой дене аклаш лиеш: йочам йӧратымаш. Ме инфраструктурым саемден кертына гын, йочасадысе шокшо кумыл – лач тендан чонда гыч».
Министрын мутшо почеш, икымше гана «Идалыкын воспитательже» конкурсым да республикысе ик эн уста воспитатель-влакым чапландарыме мероприятийым посна эртарыме, а сеҥышылан грантым 100 тӱжем теҥге марте кугемдыме.
Мут – сеҥышылан
Мероприятий эртыме жапыште «Идалыкын воспитательже-2026» лӱмым сеҥен налше Кристина Бурменская дене мутым вашталташ йӧн лекте. Тудо тыге каласыш:
– Йочасадыште 2014 ий гыч пашам ыштем. Профессионал мастарлык конкурсышто шке вием кумшо гана тергенам да кумшылан сеҥышыш лектынам! Моткоч куаненам, молан манаш гын тиде сеҥымаш марте кужу корным эртенам: тунемынам, вияҥынам, кушкынам. Эн ончычак тиде мылам шканем кӱлеш.
Конкурс моткоч оҥай. Участник-коллегем-влак уста улыт. Мый «Шесть ключей к тайне одной картины» авторский технологий дене палдаренам. Тиде йӧн йоча-влаклан сӱрет нерген каласкалаш,живописьын «секрет» манмыжым почаш полша.
Мый кугу таум конкурслан ямдылалтме годым пырля улшо командемлан каласем. Тыгай годым шкетын лият гын, сеҥымашыш шуаш йӧсӧ. А кунам пеленет «Тый кертат», «Кӱлеш» манше уло, тунам нелылыкшат куштылемеш. А пашаште эн тӱҥлан мый йоча-влакым шотлем, нунылан ӱшанле йолташ лияш тыршем да нуным моткочак йӧратем.
Г.Кожевникова
Михаил Скобелевын фотожо