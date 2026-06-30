Нунын сатушт сай да йодмашан  

Россий правительстве председательын икымше алмаштышыже Денис Мантуровлан Марий Элын радиэлектронике промышленностьшо дене палдареныт.
Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев икымше вице-премьерым кундемыштына радиоэлектронике сферыште кугу инвестиций проектлам шыҥдарыше ик эн ончыл предприятий-влакын пашаштым да ыштен лукмо сатуштым ончыктен.
Палемдыман, пытартыш ийлаште, предприятий-влакын производство кугытышт палынак кушкын, тыгодым шке разработкышт да программышт дене пайдаланат. Нунын сатушт тӱрлӧ сферлан кӱлешан: медицине да энергетике гыч космический отрасль ден авиастроений марте. Мутлан, тыгай предприятий-влак кокла гыч иктыштыже тений ешартыш площадкым почмо, тидлан кӧра сатум кок пачаш шукырак ыштен лукташ тӱҥалме. Произ-водствышто нуно шкеныштын ямдылыме программышт дене пайдаланат, тыгак технологий раствор-влаклан разработкыштат – шкеныштын, нунын качествышт йотэлласе деч сайрак, а ак 30 процентлан шулдырак.
Предприятийлаште лиймеке, икымше вице-премьер ден Марий Элым вуйлатыше регионышто радиэлектронике промышленностьым вияҥдыме да технопарк-влакым ыштыме дене кылдалтше йодышлам каҥашеныт.
Денис Мантуровын палемдымыж почеш, республикысе предприятий-влак у технологий дене чолган пайдаланат. Тудо теве молан тӱткышым ыштен: таче регионышто федеральный реестрыш пурталтше индустриальный парк-влак уке улыт. Россий президентын промышленность инфраструктурым вияҥдыме дене кылдалтше кӱштымашыже почеш 2030 ий марте элыштына 100 у индустриальный площадке почылтшаш.
«Те пеш шукертыжак огыл Марий Элын промышленность фондшым пойдараш субсидийым налында, тудо кызыт сайын пашам ышта. Федеральный фонд могырым финансированийлан эреак эҥертен кертыда. Тиде республиклан шуко проектым илышыш пурташ оксам налаш йӧным пуа», – каласен икымше вице-премьер.
Промышленностьым вияҥдыме фонд 2015 ий гыч Марий Элысе предприятий-влакын 6 проектыштым илышыш пурташ оксам ойырен, тыге регионын обрабатыватлыше производствылашкыже льготан займ семын 640 миллион наре теҥгем колтен.
Юрий Зайцев Денис Мантуровлан полшымыжлан да Промышленностьым вияндыме фонд кышкарыште инвестиций средствам чумыраш йӧным ыштымыжлан тауштен каласен:
«Республикналан тӱткышым ойырымыланда, паша лектышлан акым пуымыланда да регионлан полшымыланда Тыланда тауштем. Промышленностьым вияҥдыме фонд кышкарыште инвестиций средствам чумыраш мемнан йӧнна уло. Ме 2030 ий марте фондын средстважым кок пачаш кугемдаш палемденна. Тыгак экономике зоным, технопарк-влакым ыштымаш, тиде мыланна кӱлешан направлений».
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.