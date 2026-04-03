«Навигатор йолташ» конкурсыш ушно!

Галина Кожевникова

 

Марий Элыште «Навигатор йолташ» марий йоча модыш конкурсым увертареныт.

Тудым общеобразовательный организацийлаште тунемше-влаклан  Марий Элыште Российысе йоча да самырык-влакын рӱдер ресурс эртара.

Конкурс «Йоча жапын навигаторжо» всероссийский проектлан 5 ий,  Российысе йоча да самырык-влакын рӱдерлан 10 ий теммылан да Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтын.

Конкурсыш тыгак школ директор-влакын воспитаний паша шотышто советникышт, туныктышо, кугурак класслаште тунемше-наставник, тӱҥалтыш класслаш коштшо йоча-шамычын ача-авашт (законный представительышт) ушнен кертыт.

Номинаций-влак тыгай улыт:

– Марий Эл Республикыште «Йоча жапын навигаторжо» проектын модыш-символжо;

– Марий Эл Республикыште «Орлята России» программын модыш-символжо.

Участник проект ден программылан, тӱрлӧ материалым да  техникым кучылтын, национальный элемент-влакым пуртен, марий йоча модыш-символым ыштышаш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

