«Навигатор йолташ» конкурсыш ушно!

Марий Элыште «Навигатор йолташ» марий йоча модыш конкурсым увертареныт.
Тудым общеобразовательный организацийлаште тунемше-влаклан Марий Элыште Российысе йоча да самырык-влакын рӱдер ресурс эртара.
Конкурс «Йоча жапын навигаторжо» всероссийский проектлан 5 ий, Российысе йоча да самырык-влакын рӱдерлан 10 ий теммылан да Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтын.
Конкурсыш тыгак школ директор-влакын воспитаний паша шотышто советникышт, туныктышо, кугурак класслаште тунемше-наставник, тӱҥалтыш класслаш коштшо йоча-шамычын ача-авашт (законный представительышт) ушнен кертыт.
Номинаций-влак тыгай улыт:
– Марий Эл Республикыште «Йоча жапын навигаторжо» проектын модыш-символжо;
– Марий Эл Республикыште «Орлята России» программын модыш-символжо.
Участник проект ден программылан, тӱрлӧ материалым да техникым кучылтын, национальный элемент-влакым пуртен, марий йоча модыш-символым ыштышаш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме