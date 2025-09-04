УВЕР ЙОГЫН

Награде толын шуын!

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

 

Советский район гыч специальный военный операцийыште лийше Иван Таратин нерген газетыштына шукерте огыл каласкаленна ыле. А кызыт тудын нерген уэш возаш амал лектын.

Рвезе СВО-шко 2022 ий октябрьыште мобилизацийым эртарыме годым каен. Кок ий гыч, 2024 ий шыжым, ик кредалмаште тудо лӱддымылыкым да воинский мастарлыкым ончыктен. Тидлан Иван Таратиным IV степенян Георгиевский  крест дене палемдаш лийыныт.

Но тиде наградым тудлан кучыктен огытыл. Мӧҥгышкыжӧ пӧртылмеке, СВО-н ветеранже «Защитники Отечества» фондын Марий Элысе филиалышкыже миен да кугыжаныш наградыж нерген рашемдаш йодын. Тунам филиал вуйлатышын правовой сопровождений шотышто алмаштышыже Игорь Артизанов йодмыжым шуктен. Тыге Иван Таратинлан тудым кучыктеныт. Кузе ойлат, награде шке геройжым муын!

Любовь Камалетдинова.

Фотом «Защитники Отечества» фондын Марий Элысе филиалже гыч налме.

УВЕР ЙОГЫН
