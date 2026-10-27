МАРИЙ ТӰНЯ

 Мыскарам ышташ погынат

Светлана Носова Комментарий Материалым 47 гана онченыт

20 ноябрьыште  Шернур районысо тӱвыра пӧртыштӧ марий КВН лиеш.

Тудым республикысе Марий тӱвыра рӱдер эртара. Кызыт тушко ушнаш кумылан команде-влак деч йодмашым погат. Лекше йодышым 8(8362) 45-88-51 номеран телефон дене рашемдаш йодыт.

Мыскара сынан фестивальын тӱҥ темыже тыге йоҥга: «Модым мый киношто…» Команде-шамычлан ончылгоч визитный картычкым, разминкылан икмыняр йодышым,  палемдыме теме дене мӧҥгысӧ пашам ямдылыман.  

Организатор-влакын ончылгоч увертарымышт почеш, модышыш Пошкырт кундем гычат команде толеш. Самырык-влакым  КВН-ыш утларак ушаш манын, условий почеш 30 процент участник 35 ияш марте лийшаш улыт. Кажне командыште 5 еҥ деч шагал лийшаш огыл. Йодмашым 13 ноябрь марте вучат.

 КВН модыш ынде латкумшо гана лиеш. Кодшо ийын тудо Пошкырт кундемысе Мишкан селаште эртен. 

Снимкыште: ончылий республикысе Марий тӱвыра рӱдерыште эртыше КВН модышыш Мишкан гыч тыгай весела команде толын ыле.

Светлана Носован фотожо.

 

 

 

 

Лудаш темлена:
МАРИЙ ТӰНЯ

«Пелед, Торъялем…»

28 августышто У Торъял районын шочмо кечыжым палемденыт. Тудлан 3 ий гыч веле 100 ий темеш да тений 97 лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

«Ковам марий йылмым мондаш огыл сугыньлен»

Тиде еҥым марий-шамыч кодшо ийын Йошкар-Олаште эртыше Пеледыш пайрем годым ужын кертыныт. Тудо вий-куатым  тергыман таҥасымаш-влакым эртарыш: кӧ дискым лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

Элнан рӱдолаште – марий таҥошкылмаш

28 июньышто Йошкар-Олаште эртышашлык Пеледыш пайрем деч ончыч тиде кечышот, калык йӱла пайрем-влак верлаште калыкым чумырат. Иктыштын тудо Пеледыш лудаш…

Добавить комментарий