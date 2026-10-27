 Мыскарам ышташ погынат

20 ноябрьыште Шернур районысо тӱвыра пӧртыштӧ марий КВН лиеш.
Тудым республикысе Марий тӱвыра рӱдер эртара. Кызыт тушко ушнаш кумылан команде-влак деч йодмашым погат. Лекше йодышым 8(8362) 45-88-51 номеран телефон дене рашемдаш йодыт.
Мыскара сынан фестивальын тӱҥ темыже тыге йоҥга: «Модым мый киношто…» Команде-шамычлан ончылгоч визитный картычкым, разминкылан икмыняр йодышым, палемдыме теме дене мӧҥгысӧ пашам ямдылыман.
Организатор-влакын ончылгоч увертарымышт почеш, модышыш Пошкырт кундем гычат команде толеш. Самырык-влакым КВН-ыш утларак ушаш манын, условий почеш 30 процент участник 35 ияш марте лийшаш улыт. Кажне командыште 5 еҥ деч шагал лийшаш огыл. Йодмашым 13 ноябрь марте вучат.
КВН модыш ынде латкумшо гана лиеш. Кодшо ийын тудо Пошкырт кундемысе Мишкан селаште эртен.
Снимкыште: ончылий республикысе Марий тӱвыра рӱдерыште эртыше КВН модышыш Мишкан гыч тыгай весела команде толын ыле.
Светлана Носован фотожо.