«Мый тендам нигунам кудалтен ом кай!»

Параньга район Ондропсола ялыште илыше Наталья ден Станислав Петровмыт дене мый эше ӱмаштак Йошкар-Оласе Чарла кремльыште «Защитники Отечества» всероссийский фондын республикысе отделенийжын эртарыме мероприятийыштыже палыме лийынам. Станислав Аркадьевич «Отец Героя» фотовыставкыш ушненат, пелашыже Наталья Николаевна дене когыньыштым ончерын презентацийышкыже ӱжыныт ыле.
Эргышт, Евгений Петров, чынже денак Герой! Кредалмаште лӱддымылыкым ончыктымыжлан тудым 2022 ий 6 августышто Мужество орден дене палемденыт. Колымекше.
Кок эргышт шочын …
Станислав ден Наталья, ушнымекышт, кок йочам ыштеныт. Кугурак Артур эргышт кызыт 27 ияш. Ешыж дене Йошкар-Олаште ила, Москваште пашам ышта.
Изиракышт Женя … лийын. Ынде лач тыге каласаш кодеш, молан манаш гын Евгений эргыштын ӱмыржӧ СВО-што 2022 ий 6 мартыште кӱрылтын. Изаж дене нуно ик кечыште, 12 сентябрьыште, шочыны,т да тудлан 25 ий темеш ыле.
Параньга район Матародо школын 9-ше классше деч вара Женя райрӱдысӧ ПТУ-што электриклан да водительлан тунем лектын. Тылеч вара вигак армийыш каен. Тушто ик ий служитлымекше, 2021 ийыште контрактым подписатлен.
– 2022 ий январьыште частьыштым Владивосток гыч Украиныш колтеныт. Тунам телефон дене эше ваш-ваш возкаленна, видеокыл дене кутыренна, – каласкалаш тӱҥале Наталья Николаевна. – 23 февральыште эргымым пайрем дене саламлышым. Тудо кӱчыкын гына возен колтыш: «Тау. Кылыш кужун ом лек гын, ида йомдаре – телефон пеленем огеш лий». Тылеч вара тудын дене йӧршын мутланен огынал.
Мом шонашат ӧрын, Женян ачаж ден аваже частьышкыже йыҥгыртеныт. Туштыжо каласеныт: бригадышт увер деч посна йомын. Тылеч вара ача-аван чонышт эшеат чот вургыжаш тӱҥалын. Нимолан ӧрын, нуно адакат тӱрлӧ вере йыҥгырташ, палымышт, палымыштын палымышт гоч мо лиймым рашемдаш тыршеныт. Но чыланат иктымак ойленыт: Киев воктене кугу кредалмаш лийын.
Кум тылзе гыч – увер
Тыге кум тылзе эртен. Нимом раш палыде илаш эн неле. Сандене Наталья Николаевна ден Станислав Аркадьевич семынышт мом гына шонен пытарен огытыл!
– 12 июньышто мылам мемнан ял гыч ик рвезе йыҥгыртыш да Женян колымыж нерген каласыш, – мутланымашке ушныш рвезын ачаже. – Эрлашыжым мемнан деке мӧҥгышкӧ район администраций вуйлатыше, военком, социальный аралымаш отдел гыч пашаеҥ тольыч. А 14 июньышто эргынам Ижевск гыч 10 шагат эрдене кондышт. Колоткажым ышна поч. Тымарте ДНК-м сдатленна, фотокартычкыж дене таҥастаренна, да чыла келшен толын. Адакшым тояш нумал кайыме годым колотка кӧргыштӧ вӱд ловыкталтме гай йӱк веле шоктен.
Тидлан ынде ныл ият эртен гынат, кызыт каласкалымыж годымат ачажын кумылжо тодылалте. Но, мылам палдараш тыршыде, мутшым эркын шуйыш:
– Параньга район гыч Специальный военный операцийыш кайыше да тушто вуйым пыштыше-влак кокла гыч Женя икымше лийын, сандене тудым «по-чести», шот дене ужатыме: чеверласыме мутым ойлышо-влак шукын лийыныт, оркестр шоктен. Иктаж 80 утла машина толын ыле.
– Тунам калык моткоч шуко погынен. Пӧртыш пурен, Женя дене чеверласаш кужу черет шоген, – ешарыш аваже.
Шкеж дене «петыраш» тыршен
– Женям кондышо-влак коклаште кок рвезе ыле. Нуно эргынан частьше гыч лийын огытыл, но пырля служитлышыже-шамыч деч мом пален налын кертмышт нерген ойлышт: Женя Киев воктене кугу кредалмаште колен. Эргына теҥыз пехотышто служитлен, старший стрелок, пулемётчик лийын. Кредалмаш гыч лекташ тӧчымышт годым Женя подразделенийышт гыч салтак-шамычым аралаш тыршен да эн пытартыш лектын улмаш. Шкежат икмыняр вере сусырген гынат, кредалмыжым чарнен огыл. Тудым снайпер лӱен. Пуля шӱйышкыжӧ логалын, сандене кужун йӧсланен огыл, маньыч. Мо кузе лийме нерген тетла нимом огына пале, – ойлыш рвезын ачаже.
Тидын мартеат Женя ача-аважлан пешыже нимомат каласкален огыл.
– Тудо такше пеш деловой ыле, но тыгодым шуко кутырышо, каласкален коштшо лийын огыл. Чыла кӧргыштыжӧ кучен. Санденак мыланнат
мо лийме, кузе служитлымыж нерген пелыж нарат ойлен огыл, – умбакыже ешарыш Станислав Аркадьевич.
«Толын пурыжо ыле»
– Эргына колен манын палена, тудым тоенна, тидлан ынде визымше ий кая гынат, садак вучена. Кеч тачак толын пурыжо ыле! Тыгаят лийын кертешыс, – мане пӧръеҥ. Да тыгодым, паледа, йӱкыштыжӧ ӱшан шижалтме гай чучо.
– Шӱгарышкыже мийымем годым фотокартычкыжым ом ончо гын, туге чучеш, пуйто тушто тудо огыл кия. Тыге шонымем, вучымем палымыла, омыштем кончымыж годым Женя моткоч чаманыше йӱк дене тыгеат ойлен: «Авай, ит ойгыро. Ит вучо. Мыйым ит кычал. Мый ом тол». Но садак эре вучем. Ала толын пура, шонем. Такшым южгунам чонжо дене толынак кая. Толеш, мыйым чо-от гына ӧндал кода. Ӧндалмыжым, кидшымак чынже денак шижам да вигак помыжалтам, – тиде жапыште аважын ойыштыжо кугу шӱлык веле огыл, изишак йывыртымыжат шижалте.
«Кудалтен кайыш. Курымешлан»
Мутланымашна мучаште Наталья Николаевна теве мом шарналтен каласыш:
– Эше училищыште тунеммыж годымак Женя ойла ыле: «Авай, ачай, тендам моткоч чот йӧратем! Мый тыштак илаш тӱҥалам. Мый тендам нигунам кудалтен ом кай!» Но мӧҥгешла лекте: кудалтен кайыш. Курымешлан…
Любовь Камалетдинова
Еш альбом гыч налме фото