Кужэҥер район Визым ялыште, «Марий Швейцарий» каныме базыште, «Муро памаш» калык усталык почмо фестиваль тений кумшо гана эртышаш ыле.
Шукынжо ты фестивальым да эртарыме вершӧрым шке шинча дене ужаш манын, лӱмын тушко мият, отпускым келыштарат, но чаманен каласыман, тений тыге ыш лий. Икмыняр амаллан кӧра мероприятий онлайн-йӧн дене эртен. Тидын нерген Кужэҥер районысо рӱдӧ клуб системын увертара.
Фестиваль Кужэҥер дене пырля Параньга, Шернур, Советский, Звенигово, Медведево кундемла, Йошкар-Ола гыч 24 усталык коллективым да 5 мурызым ушен. Конкурсыш темлыме номер-влакым жюри видеозаписьым ончен аклен. Жюрим Кужэҥер йоча сымыктыш школын туныктышыжо Ирина Горинова вуйлатен, тыгак вокал дене специалист Эльвира Поликарпова, Россий да Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Евгений Каменщиков аклаш полшеныт.
Фестивальыште Гран-прим Шернур райрӱдысӧ тӱвыра да каныме рӱдерын «Любава» вокальный ансамбльже сеҥен налын. Коллектив тӱрлӧ площадкыште шкенжым чолган ончыкта, концертымат эртара.
«Вокальный йоҥгалтарымаш» номинацийыште икымше верыш Шӱдымарий ялысе тӱвыра пӧртын «Кӱдыроҥгыр» ансамбльже лектын. Эн сай вокально-хореографический композицийым Параньга район Ондропсола ялысе тӱвыра пӧрт гыч Эрик Смирновын вуйлатыме «Поро кас» мурышо да куштышто ансамбльже ончыктен.
Светлана Носова
Снимкыште: «Любава» ансамбль.
Кужэҥер районысо рӱдӧ клуб системын воткыл лаштыкше гыч налме фото.