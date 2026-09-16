УВЕР ЙОГЫН

Моторешт вашталтеш

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

 

Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин паша дене Юрино районыш миен коштын.

Парламентарий муниципалитетын инфраструктуржо да туристический проектше-влакым илышыш кузе пуртымо дене палыме лийын. Кумдыкым комплексно вияҥдымаш верысе калыкын илышыжым саемдышаш да Юрино районым пӱтынь Россий гыч турист-влакым кумылаҥдышым ыштышаш.

Райрӱдӧ моторешт вашталтеш. Поселкышто Ярмиҥга площадьым тӱзатен шуктымо. Тушто жаплан келшыше ужалыме радамым ыштыме. Тыгак Рӱдӧ проспект гыч Парковый урем марте йолешке-влаклан кумдыкым шотыш кондымо.

Посна тӱткышым Михаил Васютин тӱвыра поянлык объект-влаклан ойырен.

Юриношто эше ик кугу проект шыҥдаралтшаш – Юл эҥер серыште причал пырдыжым ышташ палемдыме.

Пытартышлан Михаил Васютин Шереметевын замокыштыжо лийын. Тушто ты тӱвыра учрежденийын директоржо Дмитрий Немцов дене тиде тоштер комплексым умбакыже вияҥдышаш нерген мутланеныт.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Вашкыл пайдале лийшашлан ӱшанат

Эрлашыжым, 7 июньышто, Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев ден «1С» компанийын директоржо Борис Нуралиев увер  технологий шотышто вашкылым ыштыме лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

27 май – 2 июньлан гороскоп

Шорык Тиде арня тӱрлӧ событийлан поян лиеш. Варалан кодымо пашам ыштен шукташ логалеш. Нелылыкым шижыда гын, йолташда ден палымыда-шамыч лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Навигатор йолташ» конкурсыш ушно!

  Марий Элыште «Навигатор йолташ» марий йоча модыш конкурсым увертареныт. Тудым общеобразовательный организацийлаште тунемше-влаклан  Марий Элыште Российысе йоча да лудаш…

Добавить комментарий