Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин паша дене Юрино районыш миен коштын.
Парламентарий муниципалитетын инфраструктуржо да туристический проектше-влакым илышыш кузе пуртымо дене палыме лийын. Кумдыкым комплексно вияҥдымаш верысе калыкын илышыжым саемдышаш да Юрино районым пӱтынь Россий гыч турист-влакым кумылаҥдышым ыштышаш.
Райрӱдӧ моторешт вашталтеш. Поселкышто Ярмиҥга площадьым тӱзатен шуктымо. Тушто жаплан келшыше ужалыме радамым ыштыме. Тыгак Рӱдӧ проспект гыч Парковый урем марте йолешке-влаклан кумдыкым шотыш кондымо.
Посна тӱткышым Михаил Васютин тӱвыра поянлык объект-влаклан ойырен.
Юриношто эше ик кугу проект шыҥдаралтшаш – Юл эҥер серыште причал пырдыжым ышташ палемдыме.
Пытартышлан Михаил Васютин Шереметевын замокыштыжо лийын. Тушто ты тӱвыра учрежденийын директоржо Дмитрий Немцов дене тиде тоштер комплексым умбакыже вияҥдышаш нерген мутланеныт.
Любовь Камалетдинова