Кучемыште

Мом палемдыме гын, чыла шуктымо

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 42 гана онченыт

Марий Элыште кугыжаныш программе ден национальный проект-влакым 2026 ийын икымше пелийыштыже илышыш пуртымо пашам иктешленыт.

Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев 2026 ийын икымше пелийыштыже кугыжаныш программе ден национальный проект-влакын, социально-экономически вияҥме индивидуальный программын мероприятийлаштым илышыш пуртымо шырым нерген совещанийым эртарен.

Тушто тӱҥ направлений-влак: корным олмыктымаш да чоҥымаш, поликлинике, школ, йочасад-шамычым нӧлтымаш да уэмдымаш, мер кумдыкым тӱзатымаш, илыме вер ден коммунал озанлыкым модернизироватлымаш – дене ыштыме паша нерген докладлам колыштыныт.

Отчёт пагытым иктешлымаш ончыктен: Марий Элым социально-экономически вияҥдыме индивидуальный программын чыла тӱҥ результатшым шуктымо.

Промышленностьым вияҥдыме да Инвестиционный вияҥмаш фонд-влакын капиталышкышт оксам ешарыме. Ялозанлык производитель-шамычлан полшаш 666,9 миллион теҥгем ойырымо, 12 еҥлан льготан 5 займ ден субсидийым пуымо. Нине мере-влак бюджет дене кылдалтдыме 514 миллион теҥге кугыт инвестицийым, бюджетыш 31 миллион теҥгем пурташ, тыгак 56 у паша верым ышташ полшеныт.

Посна тӱткышым регионышто туризмым вияҥдыме йодышлан ойырымо. Кызыт Юрино посёлкышто пассажир причалым чоҥат – паша графикым ончылтен шукталтеш. Объект 33,6 процентлан ямде, тидлан 149 миллион теҥгем кучылтмо.

Национальный проект-влакым илышыш пуртымо кышкарыште 83 показательым шуктымо да 29 результатым ончыктымо. Чылажге 7,2 миллиард теҥгем кучылтмо.

«Марий Элым ӱшанлын вияҥдаш да шындыме чыла задачым шукташ манын, системный пашам умбакыжат шуена», – палемден регионым вуйлатыше Юрий Зайцев.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.

 

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