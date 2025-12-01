Республикыштына 1-7 декабрьым СПИД ваштареш кучедалме да калыкым венерический чер дене палдарыме арня семын увертарыме.
СПИД ваштареш кучедалме тӱнямбал кече 1988 ий гыч палемдалтеш. Тудо мландымбалне илыше калыкым тиде осал чер дене палдарымашке да черланыме деч аралалташ туныктымашке виктаралтын.
Тазалык арняште республикнан чыла олаж ден районлаштыже акций шотан тӱрлӧ меропориятий лиеш.
Медицине организацийлаште персоналлан теме дене кылдалтше конференций, совещаний, тренинг, вашмутланымаш, лекций, тыгак клинике, диагностике да профилактике шотышто семинар-влак эртаралтыт.
Врач ден кокла звенон специалистше-шамычлан калыкым ВИЧ/СПИД дене черланыме деч аралалтме йӧн-шамыч дене палдараш оҥай модуль-влакым ямдылыме. Структур подразделенийлаште ВИЧ да венерический чер дене черланыме деч аралалтме шотышто плакат-влакым вераҥдыме.
Республикысе чыла муниципал образованийыште йоча ден самырык-влакым таза илыш-йӱлам кучаш кумылаҥдымашке виктаралтше тазалык лук ден стенд-шамычым сӧрастарыме, класс шагат, тренинг, тазалык урок, конкурс ден спорт мероприятий-влакым, ВИЧ-инфекций деч профилактике шотышто анкетированийым, «#стопвичспид» акцийым эртараш, буклет ден листовко-шамычым шаркалаш, молодёжь дене «Мо тыгай ВИЧ/СПИД?», «ВИЧ кузе пижеш?», «Аралалтме йӧн-влак» темыла дене вашла мутланаш палемдыме.
Республикысе СПИД да инфекциян чер деч аралалтме, нунын ваштареш кучедалме шотышто рӱдерын пашаеҥже-влак СПИД ваштареш кучедалме тӱнямбал кече вашеш кум мероприятийым эртареныт:
- Звениговышто районысо рӱдӧ больницын тӱҥ врачшын пашажым шуктышо Михаил Охотинын, «Мый – илыш. Я ЖИЗНЬ» автономный коммерческий огыл организацийын да Йошкар Ырес обществын регионысо пӧлкажын полшымышт дене оласе калык дене вашлийын мутланыме, тыгодым тӱҥ тӱткышым ВИЧ дене черланен кертмым кажне ийын тергаш ӱжмылан ойырымо.
- СПИД-рӱдерын специалистше-влак Марий Элысе Роспотребнадзорын пашаеҥышт дене пырля Марий кугыжаныш университетын студентше-шамычлан ВИЧ деч аралалтме нерген лекцийым лудыныт, кумылан-влаклан экспресс-тестированийым эртареныт.
- Экспресс-тестирований шотышто акцийым Марий Элысе Самырык-влакын полатыштышт эртарыме.
Икманаш, СПИД да венерический чер ваштареш кучедалме тӱнямбал кечылан пӧлеклалтше арнян илыме верысе медицине да тунемме организаций ден тӧнежлаште теме дене кылдалтше шуко мероприятий эрта. Тушко ушнаш, йӧн улмо годым тазалыкдам тергаш тыршыза.
Рафаэль ШИГАПОВ,
Марий Элысе СПИД-рӱдерын тӱҥ врачше.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.