Марий Элын правительствыже Запорожский областьын шефствыш налме районжылан полшымо паша радамым ыштен.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Кузьмин Запорожский областьысе Куйбышевский районыш миен коштын.
Регионлам вуйлатыше-влакын пеҥгыдемдыме келшыкыштышт вашкылын тӱҥ направленийже семын гуманитар ден социальный йодышлам палемдыме.
Е.Кузьмин коммунал инфраструктурым шыже-теле пагытлан шотыш кондымо пашам терген.
Районысо илем-шамычын вуйлатышышт дене вашлийме годым кӧргӧ политике йодыш дене пырля регион-влакын образований аланыште вашкылышт да тиде кундемыш Марий Элыште ямдылен лукмо продукцийым кондымо нергенат мутланеныт.
Районысо калыклан быт сатум, тыгак пайдале пӧлекым, икымше классыш тарваныше ӱдыр-рвезе-влаклан тунемме пособий ден арверым пуэдыме.
– Запорожский областьыш миен толмем пайдалылан шотлем. Кызыт шефствыш налме районлан чот полшаш кӱлеш, да ме мо дене кертына гын, чыла денат полшена, – палемден Е.Кузьмин.
Пашаче группышто тыгак Марий Элын ялозанлык да продовольствий министрже Андрей Кондратенко, «Единый Россий» всероссийский политический партийын регионысо исполкомжын вуйлатышыжын пашажым жаплан шуктышо Антон Волков да ПГТУ-н доцентше Алексей Баев лийыныт.
Запорожский областьын шефствыш налме районыштыжо образований да калыкым социально обслуживатлыме аланыште инфраструктурым шотыш кондымо да полышым пуымо чыла йодышым Марий Элым вуйлатыше шке контрольышкыжо налын.
Марий Эл Республикым вуйлатышын администрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен