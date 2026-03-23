Мемнан тунемше – призёр

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 44 гана онченыт

 

Марий Эл гыч тунемше – «Без срока давности» Россий кӱкшытан конкурсын призёржо.

Тиде Кужэҥер посёлкысо 2-шо №-ан школын 9-ше классыштыже тунемше Ариана Романова.

Наставникше, историйым да обществознанийым туныктышо Людмила Аблинова дене пырля ӱдыр Нюрнберг процессым мучашлымылан 80 ий темме дене кылдалтше направлений дене «Нюрнберг говорит: организация голода по-нацистски» шымлыме проектым ямдылен.

Конкурсын федеральный йыжыҥыштыже сеҥыше ден призёр-влакым тений майыште Москваште саламлаш тӱҥалыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Лудаш темлена:
Кундемнан поянлыкше

Тений кеҥежым Марий Эл Кугыжаныш Погын 80 ияш лӱмгечым палемдыш. Тидын кышкарыштак Кугыжаныш Погын Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерлан  Марий лудаш…
Фестивальын йӱксолнышыжо

Йошкар-Олаште эртаралтше «И краткая» кинофестиваль жапыште кӱчык метражан кином ончен шуктыдымо-влаклан Актёр пӧртыштӧ икмыняр программым темлат. Актёр пӧрт 10 лудаш…
Мый – Шочыктышо

Тыгай лӱман федерал конкурсын кокымшо этапше тӱҥалын. Тудым «Начинание» фонд ден «Русский репортёр» журнал пырля Президент грант-влакын фондышт полшымо лудаш…

