Мемнан тунемше – призёр

Марий Эл гыч тунемше – «Без срока давности» Россий кӱкшытан конкурсын призёржо.
Тиде Кужэҥер посёлкысо 2-шо №-ан школын 9-ше классыштыже тунемше Ариана Романова.
Наставникше, историйым да обществознанийым туныктышо Людмила Аблинова дене пырля ӱдыр Нюрнберг процессым мучашлымылан 80 ий темме дене кылдалтше направлений дене «Нюрнберг говорит: организация голода по-нацистски» шымлыме проектым ямдылен.
Конкурсын федеральный йыжыҥыштыже сеҥыше ден призёр-влакым тений майыште Москваште саламлаш тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме