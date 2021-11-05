Матвиенко: Марий Эл внесла весомый вклад в решение ключевых общенациональных задач

Республика Марий Эл внесла весомый вклад в укрепление социально-экономического потенциала Отечества и решение ключевых общенациональных задач, говорится в поздравлении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, адресованном жителям региона в День образования Республики. Об этом сообщает пресс-служба палаты регионов.

4 ноября Республика Марий Эл празднует свой 101-й день рождения. Это праздник, который учрежден в честь образования Марийской автономной области. В этот день был подписан декрет «Об образовании автономной области марийского народа».

«Здесь создано уникальное культурное наследие, расположены удивительные памятники природы и архитектурные объекты, являющиеся национальным достоянием нашей страны. Жители региона своими ратными и трудовыми подвигами, достижениями в науке и искусстве прославили свою малую родину», — цитирует пресс-служба Матвиенко.

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Спикер Совфеда напомнила, что среди выдающихся уроженцев марийской земли талантливые деятели искусств Яков Эшпай и Андрей Эшпай, а также плеяда именитых спортсменов, в числе которых чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Зинаида Воронина, многократный призёр и победитель мировых первенств по лыжным гонкам Нина Рочева и многие другие.

В регионе сосредоточены значительные производственные мощности, динамично развиваются промышленность и сельское хозяйство, отметила политик. «Благодаря комплексным мерам поддержки предпринимательства и наличию специализированных площадок реализуются крупные проекты, растёт инвестиционный и инновационный потенциал», — указала Валентина Матвиенко.

По словам спикера палаты регионов, власти Марий Эл многое делают для интенсификации взаимовыгодного международного и межрегионального сотрудничества по широкому спектру направлений, улучшения качества жизни людей.

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Матвиенко выразила уверенность, что жители республики и в дальнейшем будут всемерно способствовать процветанию своей малой родины, и пожелала им добра, благополучия и новых достижений.

4 ноября 1920 года Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных комиссаров РСФСР была создана Марийская автономная область. В 1936 году она преобразована в Марийскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В октябре 1990 года республиканский Верховный совет принял Декларацию о государственном суверенитете, и республика была переименована в Марийскую Советскую Социалистическую Республику. С 8 июля 1992 года — носит современное название