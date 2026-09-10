В интервью газете «Ведомости» заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал оценку перспектив государства. Наша страна может быть только великой. Иного варианта нет.

«Наша страна – и это моя глубочайшая уверенность, мое убеждение как человека, который все-таки долгие годы руководит большими процессами, – может сохраниться только как великая держава», — сказал он.

Технологическое лидерство, сильная армия, многодетные семьи, традиционные ценности — Медведев назвал это не просто приоритетами, а неотъемлемой частью будущего. Причём связка здесь не случайная. Технологии и армия — это защита суверенитета от внешних врагов. Семья и ценности — защита суверенитета изнутри. Одно без другого не работает: незащищенная технология никому не нужна, а ценности, не подкреплённые экономикой и обороной, находятся в опасности.

Все это учитывает народная программа партии, как и главный запрос общества – социальную справедливость. В условиях современных вызовов мы можем выстоять только все вместе, оставаясь единой страной, одной командой.

Военный потенциал страны, по словам Дмитрия Медведева, позволяет нанести удар такой силы, что от Киева и ключевых объектов НАТО «не останется камня на камне — только серая ядерная пыль». Но зампредседателя Совбеза тут же обозначает границу: это точка абсолютного невозврата для всей планеты, а не только для противоборствующих сторон. Держава, которая осознает свою силу, должна так же отчётливо осознавать цену ее применения.

Оборонный комплекс сейчас не просто работает на фронт — он дает существенный рост экономики. Военная промышленность перестает быть лишь затратной статьей бюджета и становится драйвером развития государства.

Санкции западных стран, по оценке Медведева, противоречат общепринятым нормам международного права. Это не объявление торговой войны — это попытка правового переворота задним числом: правила, которые годами считались фундаментом глобальной экономики, отброшены ради политического давления. Но Россия отвечает не жалобами, а перестройкой всего, что требуется.

И активно распространяемые слухи о якобы планируемой мобилизации – это не что иное, как провокация со стороны слабеющей киевской власти. Ее цель – ослабить позиции действующей власти, в том числе и Президента, дестабилизировать ситуацию в обществе. Но враги ничего не добьются.

Главный вывод интервью — категорический. Россия не выбирает между «величием» и «тихим существованием». Выбор за нее давно сделан историей. Задача — соответствовать ему.

Фото из канала партии «Единая Россия» в МАКС: https://max.ru/id1215079348_biz/AaCLFOCMIqM