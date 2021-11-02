МЭР разъясняет порядок проверок бизнеса в период нерабочих дней

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, включая нерабочие дни,
которые установили для себя регионы, проверки контрольными органами
деятельности предпринимателей приостанавливаются.
Если к предпринимателю в этот период пришли с проверкой, то алгоритм его
действий следующий. Прежде всего, необходимо узнать, включена ли информация
об этом мероприятии в Единый реестр контрольных мероприятий.
Далее возможны три основных сценария. Во-первых, информация о проверке
в принципе отсутствует в указанном реестре. Тогда контролер не имеет права
проводить проверку. В этом случае предпринимателю необходимо зафиксировать
факт прихода инспекторов. И после этого направить жалобу в Генпрокуратуру
России и Минэкномразвития России.
Второй вариант развития событий — если информация о проверке внесена в
Единый реестр контрольных мероприятий, но компания не работает в связи с
ограничениями. В нерабочие дни проверку проводить нельзя по действующему
закону о контроле (ч. 3 ст. 56 248-ФЗ). Так, инспекторы должны проводить
мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц. Дальнейший алгоритм
действий бизнесмена такой же, как и в первом случае — фиксация факта визита
контролеров и жалоба в профильные ведомства и Генпрокуратуру России.
В случае, если бизнес работает дистанционно и сотрудники не находятся в
офисе — допустимы только документарные проверки без личного контакта
контролеров и предпринимателей. При этом коммерсант направляет требуемые
бумаги проверяющим по почте.
И наконец третий вариант — проверка значится в соответствующем реестре,
однако выпадает на дни, которые оказались нерабочими. Если проверка не была
проведена в период нерабочих дней, то орган контроля вправе провести и завершить
ее в первый рабочий день. В этом случае проверка продолжается только 1 день
вместо первоначально запланированных 10 дней, как в случае с большинством
контрольных мероприятий.
«Если предприниматель не согласен с действиями органов контроля, у него
есть возможность воспользоваться системой досудебного обжалования, которая
была запущена этим летом в обязательном формате для 53 видов контроля, среди
них самые массовые — пожарный, трудовой, санитарно-эпидемиологический
надзор. Бизнесмены могут обжаловать решение о проведении проверки или
результаты по ее итогам в несколько кликов через свой личный кабинет на Едином
портале госуслуг. Минэкономразвития будет мониторить процесс рассмотрения
жалоб, который должен быть оперативным, быстрым, эффективным», — отметил
директор департамента государственной политики в сфере лицензирования,
контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования
Минэкономразвития России Александр Вдовин. По результатам мониторинга
системы досудебного обжалования, каждая четвертая жалоба, поступившая на
ЕПГУ, удовлетворяется полностью или частично.
МЭР разъясняет порядок проверок бизнеса в период нерабочих дней
В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, включая нерабочие дни,