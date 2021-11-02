МЭР разъясняет порядок проверок бизнеса в период нерабочих дней

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, включая нерабочие дни,

которые установили для себя регионы, проверки контрольными органами

деятельности предпринимателей приостанавливаются.

Если к предпринимателю в этот период пришли с проверкой, то алгоритм его

действий следующий. Прежде всего, необходимо узнать, включена ли информация

об этом мероприятии в Единый реестр контрольных мероприятий.

Далее возможны три основных сценария. Во-первых, информация о проверке

в принципе отсутствует в указанном реестре. Тогда контролер не имеет права

проводить проверку. В этом случае предпринимателю необходимо зафиксировать

факт прихода инспекторов. И после этого направить жалобу в Генпрокуратуру

России и Минэкномразвития России.

Второй вариант развития событий — если информация о проверке внесена в

Единый реестр контрольных мероприятий, но компания не работает в связи с

ограничениями. В нерабочие дни проверку проводить нельзя по действующему

закону о контроле (ч. 3 ст. 56 248-ФЗ). Так, инспекторы должны проводить

мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц. Дальнейший алгоритм

действий бизнесмена такой же, как и в первом случае — фиксация факта визита

контролеров и жалоба в профильные ведомства и Генпрокуратуру России.

В случае, если бизнес работает дистанционно и сотрудники не находятся в

офисе — допустимы только документарные проверки без личного контакта

контролеров и предпринимателей. При этом коммерсант направляет требуемые

бумаги проверяющим по почте.

И наконец третий вариант — проверка значится в соответствующем реестре,

однако выпадает на дни, которые оказались нерабочими. Если проверка не была

проведена в период нерабочих дней, то орган контроля вправе провести и завершить

ее в первый рабочий день. В этом случае проверка продолжается только 1 день

вместо первоначально запланированных 10 дней, как в случае с большинством

контрольных мероприятий.

«Если предприниматель не согласен с действиями органов контроля, у него

есть возможность воспользоваться системой досудебного обжалования, которая

была запущена этим летом в обязательном формате для 53 видов контроля, среди

них самые массовые — пожарный, трудовой, санитарно-эпидемиологический

надзор. Бизнесмены могут обжаловать решение о проведении проверки или

результаты по ее итогам в несколько кликов через свой личный кабинет на Едином

портале госуслуг. Минэкономразвития будет мониторить процесс рассмотрения

жалоб, который должен быть оперативным, быстрым, эффективным», — отметил

директор департамента государственной политики в сфере лицензирования,

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования

Минэкономразвития России Александр Вдовин. По результатам мониторинга

системы досудебного обжалования, каждая четвертая жалоба, поступившая на

ЕПГУ, удовлетворяется полностью или частично.