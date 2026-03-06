Пайрем дене
Мастарын, писын, сайын
Сотнур селаште спецвургемым ургышо цех ончыч тошто шыгыр зданийыште верланен, а икмыняр ий ончыч йоҥгыдо у оралтыш куснен. Тыге пашаеҥым кок пачаш шукемдаш йӧн лектын. Тидын дене пырляк эше Шарача ден Мучашъер яллаште ургымо цехлам филиал семын почмо. А нунылан куэмым шулмо пашам Сотнурысо закройный цех шуктен. Сандене тудлан, паша шукеммым шотыш налын, утларак верым ойырымо, а ургымо цехлан тыштак ешартыш оралтым пашаш колтымо. Кум илемысе ты производствышто кызыт чылаже 50 утла еҥ тырша.
Предприятийнан планже кугу. Районышто веле огыл, Волжск олаштат изи цехым почмо, да тудым шарен колташ шонена. Чыла вережат тӱҥ шотышто ӱдырамаш-влак тыршат. Нунын профессионал мастарлыкыштлан, пашам писын да сайын ыштымыштлан кӧра продукций заказчик-влак деке жапыштыже колталтеш. А договорым кутырен келшыме семын шуктымаш бизнесыште тӱҥлан шотлалтеш. Сандене нунылан ончыкыжат тыгаяк уста да чолга, паша верч йӱлышӧ чонан кодаш, таза да пиалан лияш тыланена. Пайремда дене, шергакан ӱдырамашна-влак!
Эдуард МУСИН,
«Технотекс» ООО-н директоржо.
Волжский район, Сотнур.
Снимкылаште: производство вуйлатыше Елизавета Окашева; ургымо цехыште.
Юрий Исаков ямдылен.
Тудын фотожо.