Мастарлыкым окса дене палемдат

Марий Элыште «Кадр» национальный проектын «Пашан айдемыже» федеральный проектшын тӱҥ мероприятийже эрта.
Тиде – «Профессийыште эн сай» Россий кӱкшытан профессионал мастарлык конкурсын регионысо йыжыҥже.
Конкурс пашазе профессийын кӱлешлыкшым ончыктымашке да регионысо экономикым нӧлтымашке надырым пыштыше уста специалист-шамычым рашемдымашке виктаралтын.
2026 ийыште кум ий деч шагал огыл паша стажан участник-влак шкеныштым куд номинацийыште ончыктен кертыт, тиде:
- «Механизатор»;
- «Агроном»;
- «Ветеринар фельдшер»;
- «Бульдозерын машинистше»;
- «Отделке паша мастер»;
- «Кокымшо старт» (СВО ветеран-шамычлан специальный номинаций).
Йодмашым пашам пуышо гоч але «Работа в России» порталыште шке семын пуаш лиеш.
Конкурсын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влак шкеныштым федерал йыжыҥыште тергаш правам налыт. Тушто сеҥыше ден призёр-шамычым окса премий дене палемдат: икымше верлан – 1 000 000 теҥге, кокымшылан – 500 000 теҥге, кумшылан – 300 000 теҥге.
Ушештарена, ӱмаште «Профессийыште эн сай» всероссийский конкурсын призёржо-влак коклашке Марий Эл гыч зоотехник Любовь Игнатьева логалын.
Маргарита ИВАНОВА.
Россий Федерацийын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.