УВЕР ЙОГЫН

Мастарлыкым окса дене палемдат

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 13 гана онченыт

Марий Элыште «Кадр» национальный проектын «Пашан айдемыже» федеральный проектшын тӱҥ мероприятийже  эрта.

Тиде – «Профессийыште эн сай» Россий кӱкшытан профессионал мастарлык конкурсын регионысо йыжыҥже.

Конкурс пашазе профессийын кӱлешлыкшым ончыктымашке да регионысо экономикым нӧлтымашке надырым пыштыше уста специалист-шамычым рашемдымашке виктаралтын.

2026 ийыште кум ий деч шагал огыл паша стажан участник-влак шкеныштым куд номинацийыште ончыктен кертыт, тиде:

  • «Механизатор»;
  • «Агроном»;
  • «Ветеринар фельдшер»;
  • «Бульдозерын машинистше»;
  • «Отделке паша мастер»;
  • «Кокымшо старт» (СВО ветеран-шамычлан специальный номинаций).

Йодмашым пашам пуышо гоч але «Работа в России» порталыште шке семын пуаш лиеш.

Конкурсын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влак шкеныштым федерал йыжыҥыште тергаш правам налыт.  Тушто сеҥыше ден призёр-шамычым окса премий дене палемдат: икымше верлан – 1 000 000 теҥге, кокымшылан – 500 000 теҥге, кумшылан – 300 000 теҥге.

Ушештарена, ӱмаште «Профессийыште эн сай» всероссийский конкурсын призёржо-влак коклашке Марий Эл гыч зоотехник Любовь Игнатьева логалын.

Маргарита ИВАНОВА.

Россий Федерацийын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.

