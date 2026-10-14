ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Мастарлык» лабораторий» почылтын

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

 

Республикыште кыдалаш профессионал образований системыште тыршыше педагог-влакын «Мастарлык лабораторий» клубышт почылтын.

Тудым Йошкар-Оласе строительный техникумышто пайремлын почмашке Марий Элын техникум ден колледжлаштыже пашам ыштыше эн уста преподаватель ден производство мастер-влак – «Идалыкын мастерже» всероссийский конкурсышто тӱрлӧ ийлаште мастарлыкым ончыктышо-шамыч – чумыргеныт.

«Мастарлык лабораторийлан» официальный стартым Йошкар-Оласе сервис технологий техникумышто туныктышо, «Идалыкын мастерже» всероссийский конкурсын финалистше Валентина Петрова пуэн. Тудо лабораторийысе колбышто «мастарлык тулым» чӱктен, тидыже талантым, опытым да у йӧным иктеш чумырен, ик ой дене пырля пашам ыштымым ончыктышо символлан шотлалтеш.

Погынышо-влаклан тений «Идалыкын мастерже» всероссийский конкурсышто моштымашым ончыктышо Евгения Бахтина дене вашлиймаш лийын. Йошкар-Оласе строительный техникумышто пашам ыштыше преподаватель Российын эн виян лу мастерже радамыш пурталтын. Евгения Бахтина коллегыже-влаклан профессионал мастарлык конкурсын эртымыж нерген каласкален, шуко йодышлан вашештен.

Ты кечын участник-влак студент-влаклан ик эн нелылан шотлалтше гуманитарный, технический темылам куштылгын умылтарыме опытышт дене палдареныт.

Клубын пашажлан тӱҥалтыш ошкыл ышталтын, ончылно тушко чумыргышо-влакым оҥай проект-влак вучат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элын СПО-жо соцкылысе лаштык гыч налме.  

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Въезд в Нижегородскую область ограничен.

1 мая В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции власти республики просят жителей Марий Эл воздержаться от поездок лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Тергыше да вискалыше

Верысе производство Тергыше да вискалыше Промышленностьысо тӱрлӧ отрасльын йодмашыжлан республикыште аналитике газ хроматографым, лабораторийлык реактор установкым, тергыше да вискалыше лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Аклымыже куандара да кумылаҥда

27 июньышто Марий Элыш Россий президентын Юл кундем федерал округышто полномочный представительже Игорь Комаров паша дене толын. Тудын Волжск лудаш…

Добавить комментарий