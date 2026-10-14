«Мастарлык» лабораторий» почылтын

Республикыште кыдалаш профессионал образований системыште тыршыше педагог-влакын «Мастарлык лабораторий» клубышт почылтын.
Тудым Йошкар-Оласе строительный техникумышто пайремлын почмашке Марий Элын техникум ден колледжлаштыже пашам ыштыше эн уста преподаватель ден производство мастер-влак – «Идалыкын мастерже» всероссийский конкурсышто тӱрлӧ ийлаште мастарлыкым ончыктышо-шамыч – чумыргеныт.
«Мастарлык лабораторийлан» официальный стартым Йошкар-Оласе сервис технологий техникумышто туныктышо, «Идалыкын мастерже» всероссийский конкурсын финалистше Валентина Петрова пуэн. Тудо лабораторийысе колбышто «мастарлык тулым» чӱктен, тидыже талантым, опытым да у йӧным иктеш чумырен, ик ой дене пырля пашам ыштымым ончыктышо символлан шотлалтеш.
Погынышо-влаклан тений «Идалыкын мастерже» всероссийский конкурсышто моштымашым ончыктышо Евгения Бахтина дене вашлиймаш лийын. Йошкар-Оласе строительный техникумышто пашам ыштыше преподаватель Российын эн виян лу мастерже радамыш пурталтын. Евгения Бахтина коллегыже-влаклан профессионал мастарлык конкурсын эртымыж нерген каласкален, шуко йодышлан вашештен.
Ты кечын участник-влак студент-влаклан ик эн нелылан шотлалтше гуманитарный, технический темылам куштылгын умылтарыме опытышт дене палдареныт.
Клубын пашажлан тӱҥалтыш ошкыл ышталтын, ончылно тушко чумыргышо-влакым оҥай проект-влак вучат.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элын СПО-жо соцкылысе лаштык гыч налме.