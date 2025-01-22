Марла сылнын лудат але мурет? Ушно!

21 январь гыч 28 февраль марте шочмо йылме-влаклан полышым пуышо «Кугезе йылме» фонд йоча да самырык-шамычлан шочмо йылме дене регион-влак кокласе «Кугезе йылме» VII конкурсым эртара.
Номинаций-влак тыгай улыт:
– Шочмо йылме дене произведенийым (почеламутым але прозым) лудмаш;
– Калык творчестве (йомак, балладе да молат) дене литературно-музыкальный композиций;
– вокал искусство (шочмо йылме дене муро);
– семӱзгар искусство (семузгарым шоктымаш);
– национальный мода;
– шочмо йылмым тунемме теме дене видеоролик;
– декоративный калык творчестве (национальный технике почеш ямдылыме кидпаша);
– изобразительный искусство (кеч-могай технике дене ямдылыме сӱрет).
Конкурс Шочмо йылмын тӱнямбал кечыжлан пӧлеклалтеш. Тушко ушнышо-влак чыланат диплом дене палемдалтыт, а сеҥыше-шамычым шарнымашан пӧлек вуча.
Г.Кожевникова
М.Скобелевын фотожо