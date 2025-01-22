нацпроект УВЕР ЙОГЫН

Марла сылнын лудат але мурет? Ушно!

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 29 гана онченыт

21 январь гыч 28 февраль марте шочмо йылме-влаклан полышым пуышо «Кугезе йылме» фонд йоча да самырык-шамычлан шочмо йылме дене регион-влак кокласе «Кугезе йылме» VII конкурсым эртара.

Номинаций-влак тыгай улыт:

Шочмо йылме дене произведенийым (почеламутым але прозым) лудмаш;

Калык творчестве (йомак, балладе да молат) дене литературно-музыкальный композиций;

вокал искусство (шочмо йылме дене муро);

семӱзгар искусство (семузгарым шоктымаш);

национальный мода;

шочмо йылмым тунемме теме дене видеоролик;

декоративный калык творчестве (национальный технике почеш ямдылыме кидпаша);

изобразительный искусство (кеч-могай технике дене ямдылыме сӱрет).

Конкурс Шочмо йылмын тӱнямбал кечыжлан пӧлеклалтеш. Тушко ушнышо-влак чыланат диплом дене палемдалтыт, а сеҥыше-шамычым шарнымашан пӧлек вуча.

Г.Кожевникова

М.Скобелевын фотожо

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Лудаш темлена:
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