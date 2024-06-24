Марий Турек кундемысе тунемме верлаште

21 июньышто Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая паша дене Марий Турек кундемыш миен коштын.
Тудо республикысе Кугыжаныш Погынын депутатше Д.Сергеев да районысо администрацийым вуйлатыше С.Решетов дене пырля эн ончычак Марий Турек посёлкышто верланыше Ялозанлык механизаций техникумышто лийын. Тушто туныктышо-влакын коллективышт дене вашлиймаш годым регионысо ялозанлык предприятий-шамычлан пашаеҥ-влакым ямдылыме шотышто вашкыл нерген ойленыт.
Ты кечын министр тыгак Марий Турек ден Марий Пыламарий кыдалаш школлаште лийын. Тушто тунемме вер-влакын оралтыштым капитально олмыкташ ямдылыме шотышто мутланымаш тарванен. Проект-смете документацийым районысо администраций 2022 ийыштак ямдылаш тӱҥалын. Тений нине школ-влакым 2025-2026 тунемме идалыклан капитально олмыктымо дене кылдалтше программыш пурташ йодмашым пуаш палемдыме. Кызыт проект-смете документаций кугыжаныш экспертизым эрта.
Ты кечынак Лариса Анатольевна Тат-Китне тӱҥ школыш миен, тусо туныктышо-влак дене вашлийын.
Марий Турек районышто паша вашлиймаш годым тыгак Косолоп йочасадым капитально олмыктымо шотышто мутланымаш лийын.
Г.Кожевникова
Фото Марий Турек районысо образований пӧлкан сайтше гыч налме