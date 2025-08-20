ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий литератур дене тунемме книга

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 21 гана онченыт

 

Марий образований институт увертара: 5-9-ше класс-влаклан марий литератур дене учебник-влакым ямдылыме паша мучашлалтын.

У тунемме ийлан 8-ше ден 9-ше класс-шамычлан «Шочмо (марий) литератур» книгам – чылаже 1860 экземплярым – республикысе школлаш колтат.

Тунемме пособий-влакым Марий образований институт ямдылен, автор-составительышт – Марий кугыжаныш университетын преподавательже, республикысе школлаште марий йылмым да литературым туныктышо-влак.

Учебник-шамычым тунемме программе да Федеральный кугыжаныш образовательный стандарт (ФГОС) дене да жаплан келшышын ямдылыме.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

