КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Марий йомак-влак»

Светлана Носова Комментарий Материалым 19 гана онченыт

  «Марийские сказки» кинолабораторий угыч шке пашажым тӱҥалын.

Тушко кино тӱняш логалаш, профессионал-шамыч дене пашам ыштен ончаш, нунын дене пырля кином войзаш тунемаш кумылан-влак ушненыт. Но проектын участникше лияш 12 гыч 40 ияш марте кумылан-влак тидым эше ыштен кертыт, регистраций жап шуйна. Лабораторийыш ушнышо 500 участник, оксам тӱлыде, кинематографиийын 9 тӱрлӧ специальностьшо дене шинчымашым налеш. Эн сайын тунемшыже-влакым вара кӱчык метражан 4 фильмым войзымашке ӱжыт.  

Проектын вуйлатышыже Денис Шаблий дене икымше онлайн-вашлиймаш эртен. Онлайн-тунктымаш февраль-март тылзылаште эрта.

Кинолабораторий дене кылдалтше проект Тӱвыра инициатве президент фондын полшымыж дене эртаралтеш.

 

