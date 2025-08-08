Марий историйнан шепкаже
4 августышто Йошкар-Олаште, Республикын да Дева Мариян площадьыштыже, Благовещений башне воктене, МарНИИЯЛИ-н 95 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше «Марий кундемын икымше шанче тӧнежше» ончер почылтын.
Шанче институтым 1930 ий 4 августышто Марий областной исполнительный комитетын президиумжын пунчалже негызеш ыштыме. Выставке МарНИИЯЛИ-н историйжым, сеҥымашыжым, Марий Элысе да Российысе шанче ден тӱвырам вияҥдымаште надыржым ончыкта. Стендлаште архив документ-влакын копийыштым, институтысо лӱмлӧ шанчызе ден пашаеҥ-влакын фотографийыштым ужаш лиеш. Ончер 4 октябрь марте пашам ышташ тӱҥалеш.
Мероприятийым торжественно почмаште республикнан паша ден социальный аралымаш министрже Елена Таникова, тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштышыже Николай Любимов, Марий Эл образований да науко министрын алмаштышыже Валентина Гаврилова, моло почётан уна-влак шанче институтым лӱмгечыж дене шокшын саламленыт.
– Институтнан тӱҥ пашажым таче кава йымалне почмо ончерыште ужаш лиеш, стендлаште шым шанче направлений ончыкталтын: лингвистике, литературоведений ден фольклористике, историй, археологий, социологий, этнологий, междисциплинарный шымлыме лабораторий, – палдарен МарНИИЯЛИ-н директоржо Людмила Григорьева.
– 95 ий ончыч шочшо шанче рӱдер марий тӱвыран, историйнан шепкаже лийын. Марий шанче институт калыкнан поянлыкшым арален кодымаште, калык коклаште шинчымашым шарымаште кугу надырым пыштен. Ты ончерым Марий Эл Кугыжаныш архивын пашаеҥышт дене пырля чумырымо. Ӱшанем, ончер Йошкар-Олаште илыше да унаже-влаклан оҥай да пайдале лиеш. Таче тиде суапле пашаште тыршыше да шке миссийыштым шуйышо-влаклан кугу таум каласена, – палемден Николай Любимов.
Выставке дене лишкырак МарНИИЯЛИ директорын шанче паша шотышто алмаштышыже Галина Эрцикова ден директорын алмаштышыже-учёный секретарь Александр Акшиков палдареныт. Кӱчык жапыште шанче тӧнежын эртыкшым сайынрак пален налаш моткоч оҥай да пайдале ыле.
Михаил Скобелевын фотожо.
Снимкыште: Ончерым торжественно почмо годым