Марий Элыште – «Умницы да умники»

Йошкар-Олаште верланыше Келшымаш пӧртыштӧ «Умницы и умники Земли Марийской» регионысо гуманитарный олимпиадын пелефиналже лийын.
Тушто республикысе 11 муниципалитет гыч 10-шо классыште тунемше 25 ӱдыр-рвезе шинчымашым ончыктен. Тидын деч ончыч нуно кок отборочный йыжыҥым эртеныт.
Пелефиналыште нуно палыме композитор Андрей Эшпайын илышышыже да усталык пашажым палымыштым ончыктеныт. 25 еҥ гыч жюри 9 эрудитым «Йошкар-Ола ден Козьмодемьянск олала, Параньга, Советский, Марий Турек, Звенигово, Медведево районла да Килемар округ гыч улыт) ойырен. Нуно финалыште таҥасаш тӱҥалыт, а моло участник-влак теоретик семын лийыт.
Финал 23 майыште лиеш, тушто «Умницы и умники» телевизионный гуманитарный олимпиадым вӱдышӧ Юрий Вяземский лиеш.
«Мемнан республиклан тиде олимпиаде – историй событий. Икмыше гана Марий Эл кумдан чапланыше «Умницы и умники» телевизионный олимпиадын регионысо йыжыҥжым эртара», – каласен Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.
Г.Кожевникова
Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкаян соцкылысе лаштыкше гыч налме