ОБРАЗОВАНИЙ

Марий Элыште – «Умницы да умники»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 8 гана онченыт

Йошкар-Олаште верланыше Келшымаш пӧртыштӧ «Умницы и умники Земли Марийской» регионысо гуманитарный олимпиадын пелефиналже лийын.

Тушто республикысе 11 муниципалитет гыч 10-шо классыште тунемше 25 ӱдыр-рвезе шинчымашым ончыктен. Тидын деч ончыч нуно кок отборочный йыжыҥым эртеныт.

Пелефиналыште нуно палыме композитор Андрей Эшпайын илышышыже да усталык пашажым палымыштым ончыктеныт. 25 еҥ гыч жюри 9 эрудитым «Йошкар-Ола ден Козьмодемьянск олала, Параньга, Советский, Марий Турек, Звенигово, Медведево районла да Килемар округ гыч улыт) ойырен. Нуно финалыште таҥасаш тӱҥалыт, а моло участник-влак теоретик семын лийыт.

Финал 23 майыште лиеш, тушто «Умницы и умники» телевизионный гуманитарный олимпиадым  вӱдышӧ  Юрий Вяземский лиеш.

«Мемнан республиклан тиде олимпиаде – историй событий. Икмыше гана Марий Эл кумдан чапланыше «Умницы и умники» телевизионный олимпиадын регионысо йыжыҥжым эртара», – каласен Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.

Г.Кожевникова

Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкаян соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Лудаш темлена:
НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЙ СПОРТ ТАЗАЛЫК УВЕР ЙОГЫН Чолгалык ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Добавить комментарий