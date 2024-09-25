«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Марий Элыш – святыньым кычалын

Светлана Носова Comment(0) Материалым 9 гана онченыт

Тиде кечылаште Марий Элыште Российысе Спас» телеканалын войзышо тӱшкаже пашам ышта.
Тудо «Святыни России» передачылан Марий Элысе святыне-влак нерген материалым чумыра. Съёмочный группо Йошкар-Олаште, Ежовышто, Волжский районысо Пӧтъялыште, Волжск ден Козьмодемьянск олалаште, Юриныште, ты районысо Сумки селаште да икмыняр моло вере лиеш. Ты проектын кажне серийже элнан тӱрлӧ регионысо православный святыньыже-влак дене, кушко паломник-влак лӱмын коштыт, палдара.
Светлана Носова
Марий митрополийын сайтше гыч налме.

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