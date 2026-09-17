ОБРАЗОВАНИЙ

Марий Элын студентше – финалыште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 20 гана онченыт

 

Кӱкшӧ технологий-влак чемпионатын финалыштыже Марий Элын чапшым Автодорожный техникумын студентше Павел Новосёлов арала.

Колледжын студентше, самырык специалист-влаклан профессионал мастарлык таҥасымаш 14-18 сентябрьыште Великий Новгород олаште эрта. Павел Новосёлов транспорт отрасль дене Автодорожный техникум пеленысе тунемме-производство рӱдерыште (кластерыште) шинчымашым пога. Финалыште тудо «Корным чонымо автопилотированиян (каток) техникын операторжо» компетенцийыште моштымашым ончыкта. Пеленже наставникше – Валерий Розумович.

Чемпионатым торжественно почмаш годым команде-влакын парадышкышт нуно Марий Элын тистыжым кучен ушненыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.     

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