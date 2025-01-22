Леведышым олмыктымо, спортзалым уэмдыме
Тиде кечылаште Оршанке районыш паша дене мийымыж годым Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – финанс министр Алексей Торощин Тошто Крешын тӱҥ школышто лийын.
1975 ийыште чоҥымо оралтын леведышыже чот тоштемше ыле, сандене тудым кажне ийын олмыкташ логалын. Тудым да спортзалым уэмдаш 2024 ийыште Марий Эл правительствын резерв фондшо гыч 11,9 миллион теҥгем ойырымо. Тиде окса дене кӱлеш пашам шуктымо, тылеч посна 22 окна блокым да кум кӱртньӧ омсам шындыме.
Школ коллектив да районысо администраций Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевлан да республик правительстве председательын алмаштышыже – финанс министр Алексей Торощинлан тауштат.
Г.Кожевникова
Фотом Оршанке районысо администрацийын образований пӧлкажын соцкылысе лаштыкше гыч налме.