Марий Эл утларак палыме лиеш

2028 ий марте Марий Элыште вич автомобиль турист маршрут почылтшаш.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий туризмым вияҥдыме шотышто координационный советын заседанийжым эртарен. Тушто «2026-2035 ийлаште Марий Эл Республикыште автомобиль туризмым вияҥдымаш» регионысо программым илышыш пуртымо йодышым каҥашеныт.
«Автотуризм – тиде районлаште изи да кокла бизнесым вияҥдаш полшышо йӧн. Кафе, унагудо, заправке, сувенир лавке-влак – чылан ешартыш клиентым муын кертыт. Маршрут-влак ик эн мӱндыр районлаште – Моркышто, Шернурышто, Курыкмарийыште – инфраструктурым саемдат. Тидыже турист-шамычланат йӧнан, да верысе калыкланат сай полыш лиеш. Марий Элыш шке гыч кудалышташ корно почылтеш, сандене турист-влакын чотышт шукемеш манын ӱшанен кертына. Тыге ме федерал повесткыланат келыштаралтына: «Великий Волжский путь», «Открой твою Россию» проект-влаклан эҥертен, ме эл кӱкшытыштат республикын позицийжым пеҥгыдемдена», – палемден Дмитрий Троицкий.
Промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министр Владимир Халюзинын ойлымыж почеш, регионышто шукертак Йошкар-Ола ден Козьмодемьянскым ушышо «Край звонких гуслей» маршрут ышталтын. А тудо Российысе брендовый маршрутлаш да «Великий Волжский путь» проектыш пура. Кызыт Йошкар-Ола – Унчо маршрутым регистрироватлыме паша кая. 2027 ийыште Йошкар-Ола – Юрино направленийым, Владимирский область дене регион-влак кокласе, а 2028 ийыште Шернур районышто верланыше Марий Йӱштӧ Кугызан илемышкыже маршрут-влакым почаш палемдыме.
Заседанийыште посна йодыш семын унагудо-шамычым «Цифровая платформа МАХ» национальный системыш ушымо нерген каҥашеныт. Тений 1 сентябрь гыч ты системыш 50 утла пӧлеман унагудо-влак ушнышаш улыт, а молыжо 2028 ий гыч. Республикыштына тыгай лу объект уло, тышеч кандашыже системыш ушнен.
Марий Элысе экономикылан туризм кӱлешан отрасльлан шотлалтеш. Автотуризмым вияҥдымаш изи бизнеслан сай шӱкалтыш лиеш, республикысе мӱндыр районлаште илыш качествым саемдаш полша да Российын турист картыштыже кундемнам палымыракым ышта.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен
Снимкыште: Кушто Унчо — указатель ончыкта.
«Туризм в Республике Марий Эл»воткыл лаштык гыч налме.