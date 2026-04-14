СВО-н ветеранже Павел Попов «Марий Эл Республикын гастрономический книгажлан » кайыквусо гыч запеканкым ямдылен.
СВО-н ветеранжылан республикнан гастрономический книгажым ыштымашке шке надыржым пышташ пиал шыргыжалын. Тудо проектлан лӱмын кайыквусо гыч тутло запеканкым ямдылен, тидын дене кочкышым ямдылыме мастарлыкшым ончыктен, увертара Марий Элын Промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министерстве.
«Герои Марий Эл. Талешке-влак» программе кышкарыште Павел Попов регионыштына туризмым вияҥдыме шотышто диплом пашам воза да гастрономический проектыште участвоватлымаш тудлан аклаш лийдыме опыт лийын.