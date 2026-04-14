«Марий Эл Республикын гастрономический книгажлан » кайыквусо гыч запеканкым ямдылен.

🍯СВО-н ветеранже Павел Попов «Марий Эл Республикын гастрономический книгажлан » кайыквусо гыч запеканкым ямдылен.

 

СВО-н ветеранжылан республикнан гастрономический книгажым ыштымашке шке надыржым пышташ пиал шыргыжалын. Тудо проектлан лӱмын кайыквусо гыч тутло запеканкым ямдылен, тидын дене кочкышым ямдылыме мастарлыкшым ончыктен, увертара Марий Элын Промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министерстве.

 

«Герои Марий Эл. Талешке-влак» программе кышкарыште Павел Попов регионыштына туризмым вияҥдыме шотышто диплом пашам воза да гастрономический проектыште участвоватлымаш тудлан аклаш лийдыме опыт лийын.

Лудаш темлена:
Президентын палемдыме йодышыж-влак гычак тӱҥалыт

Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев Кугыжаныш советын президиумжын Ростов-на-Дону олаште эртыше заседанийыштыже лийын. Тудым Россий Президент Владимир Путин эртарен, лудаш…
Утарен шуктеныт…

У ий пайрем кечылаште Марий аварийно-утарыше службыш полыш кӱлмӧ нерген йыҥгыр пурен. Пашаже теве кузе лийын… Марий ден ватыже лудаш…
Юрист-влак полышым яра пуат

Илышыште юрист-влакын полышыштлан эҥертыде огеш лий гаяк. Лишыл жапыште ты шотышто куштылгырак лиеш – ынде Йошкар-Олаште икмыняр организаций тыгай лудаш…

