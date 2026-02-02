Марий Эл  кокымшо верыште

Республикна шӧрым ыштен налме шотышто сай ошкылым ыштен.
2025 ийысе лектыш почеш, Марий Элысе озанлык-влак Юл кундем федерал округышто кажне ушкаллан шотлымаште кокымшо верыш лектыныт. Мемнам лачак Пенза область ончылтен кертын. Тидын нерген Маристатын шымлымашыже пеҥгыдемда.
Ялозанлык организацийлаште кажне ушкаллан шотлымаште кокла лӱштыш 3,9 процентлан ешаралтын да 9443 килограммыш шуын. Чыла тӱрлӧ озанлыклаште шӧрым 3,1 процентлан шукырак ыштен налме. Тыгодымак сурткайык 9 процентлан ешаралтын, сӧсна – 2,6, тӱкан шолдыра вольык – 0,5 процентлан.
Туге гынат вольык да сурткайык шылым 1,6 процентлан шагалрак ямдылыме. Муным 11,1 процентлан шукырак погымо.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын палемдымыж почеш, агропромышленный комплекснам, тидын шотыштак цифр технологийым умбакыже вияҥдаш, чыла йӧн уло. Тидым палемдыман: агропромышленный комплексна Марий Элысе 13,6 процент внутренний региональный продуктым ямдыла.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.