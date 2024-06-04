3 июньышто Йошкар-Олаште, Келшымаш пӧртыштӧ, «Единый Россий» партийын Марий региональный отделенийжын XXXIII-шо конференцийжын икымше этапше лийын.
Тушко 200 утла еҥ ушнен.
Конференцийыште партийын Марий региональный отделенийжын секретарьжылан Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевым сайленыт.
Конференцийыште Кугыжаныш Думо председательын алмаштышыже, «Единый Россий» партийын Генеральный советшын секретарьжын алмаштышыже Анна Кузнецова лийын. Мероприятийыште тудо Юрий Зайцевым тиде сайлымаш дене саламлен.
– Ме тугай партий улына, кудыжо еҥ-влакын шинчашкышт вожылде ончен кертеш. Ӱшанена: тиде эше тӱҥалтыш веле. Марий Элыште илыш качествын сай велыш вашталтмыжым тыште илыше кажне еҥ шижшаш.
«Единый Россий» партий шкеж велым Юрий Викторовичлан федеральный кӱкшытыштӧ полшаш тӱҥалеш, – палемден Анна Кузнецова.
Юрий Зайцев ойлен:
– Таче конференцийын делегатше-влак «Единый Россий» партийын Марий региональный отделенийжын секретарьжылан мыйын кандидатурем сайлан шотленыт. Тиде мылам моткоч кугу чап да ответственность. Партий – тиде программе, символ да лозунг-влак веле огыл. Тиде, эн ончычак, еҥ-влак. Сандене кызыт ончылнем задаче шога – верлаште еҥ-влакын тургыжландарыше йодышыштым эшеат сайракын решатлышашлан чыла вийым пышташ, тыгодым партийын ресурсшымат кучылташ.
Мыйын кандидатурем поддержатлаш пунчалым лукмылан партийын еҥже-влаклан тауштем. Тау Партийын Генеральный советшын Секретарьже, Федераций Советын председательжын икымше алмаштышыже Андрей Анатольевич Турчаклан да Кугыжаныш Думо председательын алмаштышыже, Партийын Генеральный советшын секретарьжын алмаштышыже Анна Юрьевна Кузнецовалан регион вуйлатыше должностьышто пашамым кӱкшын аклымыштлан.
Пытартыш жапыште Марий Эл Республик кугу лектышыш шуын. Кодшо ийысе иктешлымаш почеш, промышленный производство кугыт кушмаш дене ме Российысе икымше лу регионжо-влак радамыш пуренна. Илыме верым чоҥымо дене Юл кундем федеральный округышто икымше верыште улына.
Россий Президент Владимир Владимирович Путин палемден: «Кугемден каласыде ойлаш лиеш: таче мемнан ончылно исторический задаче-влак шогат. Нунын кугытышт вий-куатым иктеш ушымым, чыла патриотический вийым иквереш чумырымым йодеш».
Партийнан задачыже – Марий Элыште илыше-влак верч пашам ышташ, регионым социально-экономически вияҥдымаште у кӱкшытыш шуаш.
Л.Камалетдинова