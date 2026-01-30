Лӱдыкшыдымылык
Кок пачаш шукырак авалтыме
Российысе 20 регион гыч 60 000 наре йоча электролӱдыкшыдымылык урокым эртен.
«Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» компаний-влак шкеныштын пашам ыштыме регионлаште йочан электровий дене эҥгекыш логалмыж ваштареш кугу профилактике пашам шуктен шогат.
Ик эн пайдале тыгай йӧнлан электролӱдыкшыдымылык урокым шотлаш лиеш. Энергетик-влак йоча тӱшкалан айдемын илышыштыже электричествын верже нерген каласкалат, электроприбор дене пайдаланыме правилым ушештарат, шижтарыше знакын мом ончыктымыжым умылтарат, электроток дене эҥгекыш логалшылан икымше полышым пуаш туныктат.
Кодшо ийын компанийласе филиал-влакын специалистышт электролӱдыкшыдымылык дене 2414 занятийым эртареныт, тушко 59783 еҥ ушнен. Профилактике пашам шуктышашлан энергетик-влак у формат ден у площадкым утларак кучылтыт – йоча-влаклан электровий дене лӱдыкшыдымын пайдаланыме нерген каласкалат, тематический расписанийым, значокым, книга коклаш пыштышым да магниткым пуат, икшыве-влаклан умылтарыме роликым ямдылат.
Йочан электровий дене эҥгекыш логалмыж ваштареш кучедалмаш – тиде энергетик, ача-ава, педагог да кучем пашаеҥ-влакын шуктышаш тӱшка задаче. Ӱмаште электролӱдыкшыдымылык урокым 2,5 ганалан шукырак эртарыме. Да тудын дене йочам кок пачаш нарылан шукырак авалтыме. Тидыже электролӱдыкшыдымылык культурын илышнан кӱлешан ужашышыкыже савырнымыж нерген ойла, палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россетьын» генеральный директоржо Борис Эбзеев.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: электролӱдыкшыдымылык урок годым.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.