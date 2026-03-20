Кок техникумым уэмдат

Марий Элыште техникум ден колледжлам уэмдыме паша умбакыже шуйна.
Кызыт Йошкар-Оласе строительный техникумын икымше корпусшым олмыктат. Тушто леведышым шотыш кондат, окна ден омсам вашталтеныт, пӧлемлаште отделке паша ышталтеш. Лишыл жапыште тунемме верын кокымшо корпусшым уэмдаш тӱҥалыт.
Марий радиомеханический техникумым пужен ыштыме паша мучашлалтын. Тыгак тушто отоплений системым олмыктымо. Кызыт вӱдым пуымо да моло системым уэмдаш тӱҥалыныт. Ончыкыжым техникумын 1-ше №-ан тунемме корпусшым капитально олмыкташ палемдыме.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев тг-каналысе лаштыкыштыже возен: «Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Профессионалитет» федерал проектше почеш да «Единый Россий» партийын Калык программыже полшымо дене республикнан кок техникумыштыжо 4 оралтым капитально олмыктена».
