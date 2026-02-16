Марий Эл – математике да естественно-научный предметла дене ЕГЭ-н результатше дене лу ончыл регион радамыште.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев РФ правительстве председательын алмаштышыже Дмитрий Чернышенкон эртарыме совещанийыштыже лийын. Вице-премьер Российысе образований сферыште 2025 ийысе пашам иктешлымаш дене палдарен да 2026 ийлан задаче-влакым палемден.
«2025 ийыште 80 школым почмо, 1,6 тӱжем наре тунемме верым капитально олмыктымо. У объект-влак кызытсе йодмашым шуктышаш улыт. Тыгодым тӱҥ задаче – образований качествым саемдаш. Эртыше идалыкыште выпускник-влак кокла гыч ЕГЭ-лан математике да естественно-научный предметлам ойырышо 33 утла процент лийын, тыгодым планысе показатель – 32 процент», – увертарен Дмитрий Чернышенко.
Ты показатель дене Российысе ончыл лу регион радамыш Марий Эл пурталтын: мемнан кундемыште тудо 38 процент марте шуын. Тиде регионышто кугыжаныш образовательный политикым илышыш пуртен шогымын лектышыже.
Юрий Зайцев палемден: «Образований сферлан оксам утларак ойырымо паша тӱҥ йодышлан шотлалтеш. Кажне ийын республикысе бюджетыште тиде роскот ончыл позицийыште. 2025 ийыште чумыр финансированийын кугытшо 14,8 миллиард теҥге марте шуын, а тений 16,5 миллиард теҥге марте палемдыме. Туныктышо-влакым материальный могырым кумылаҥдымылан тӱткыш ойыралтеш. Нунылан пашадарым тӱлаш бюджет окса гыч 65,6 процент кучылталтеш».
Чыла нацпроектым илышыш пуртышо лу ончыл регион-влакым Дмитрий Чернышенко посна палемден каласен, нунын коклаште Марий Элнан лӱмжӧ йоҥгалтын.
Регионыштына образований инфраструктурым вияҥдыме кышкарыште 16 тунемме верым (йочасадым, школым, техникумым) капитально олмыктымо, тыгак кеҥежымсе йоча лагерьыште илыме кок оралтым чоҥымо да медпунктым уэмдыме.
186 школлан «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» предметлам туныкташ кызытсе оборудованийым налме.
Чоҥымо да корно отрасль-влаклан специалист-шамычым ямдылаш кок инноваций кластерым почмо.
Республикыштына ешартыш образованийым чыла йоча гыч 82 процентшылан налаш йӧным ыштыме.
Школышто тунемше-влаклан Россий кӱкшытан олимпиадыште ончыктымо результат дене Марий Эл – элнан ТОП-30 радамыштыже.
Образований системыште цифраҥдымаш шотышто каласаш гын, таче кечылан чыла педагог «Сферум» платформо дене пайдалана, МАХ мессенджерыште кажне тунемме верын каналже уло.
Кызыт регионышто «Икымше-влакын толкыныштын» 303 пӧлкаже пашам ышта, чумыр налмаште нуно 50 тӱжем йочам авалтат. Тыгак изирак класслаш коштшо-влаклан «Орлята России» проект шыҥдаралтеш, тушко 22 тӱжем ӱдыр-рвезе ушнен.
2026 ийлан нацпроектлам илышыш пурташ 3,4 миллиард теҥгем кучылташ палемдыме, тышеч 3,2 миллирд теҥгеже – федеральный средства. Тений республикыште 5 йочасадым, 16 школым да ныл колледжым капитально олмыкташ тӱҥалыт. Тидын деч посна 175 школын материально-технический базыже уэмдалтшаш, 27 оралтыште инфраструктур уэмдалтеш. Тыгак кок у корпусым чоҥаш да йоча каныме организацийлаште пӧлем-влакым олмыкташ палемдыме.
Совещанийыште Дмитрий Чернышенко Россий Федерацийын субъектлажым вуйлатыше-влаклан икмыняр кӱштымашым пуэн. Нуно йочасадлаште ясельный группылам почмо, СВО-н участникше-шамычлан кокымшо специальный образованийым налме да школлашке туныктышо-влакым ситарыме дене кылдалтыныт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме