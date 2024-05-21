У школ-влак витле процентлан ямде улыт

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев республикыштына концессий ойпидыш почеш чоҥалтше школ-влак дене кылдалтше совещанийым эртарен.
Ушештарена, тыгай йӧн дене кызыт кок общеобразовательный тӧнеж нӧлталтеш: иктыже – Йошкар-Оласе «Юбилейный» микрорайонышто, а весыже – Килемар районысо Кугу Памъялыште. Чоҥымо пашам «Просвещение» концессий компаний-влак шуктат. Таче кечылан объект-шамыч 50 процентлан ямде улыт.
Йошкар-Оласе «Юбилейный» микрорайонышто чоҥалтше школышто кызыт оралте кӧргыштӧ пырдыжым оптат, кӱварым шокшемдат, леведышыште вентиляций шахтылаште кӱртньӧ конструкцийым монтироватлат. Кугу Памъялыштат объект кӧргысӧ пашам ворандарат, школ йырысе кумдыкым шотыш кондат да моло сомылым ыштат.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Г.Кожевникова ямдылен.