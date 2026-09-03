Марий драмтеатрна мемнам уэш вуча

Таче, 27 августышто, М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театр черетан, 108-ше, тургымжым почеш.
Артист-влак калыкнан лӱмлӧ эргыже, профессионал музыклан негызым пыштыше Иван Ключников-Палантайын илышыже да усталык пашажлан пӧлеклалтше «Палантай» спектакль-концертыш калыкым чумыра.
У тургым могайрак лиеш? Марий драмтеатр йолташыже-влакым мо дене куандара? Тиде да моло нерген кодшо арняште журналист-влаклан эртаралтше пресс-конференцийыште театрын художественный вуйлатышыже Роман Алексеев, директорын алмаштышыже Александр Анисимов да тӱҥ режиссёр Олег Иркабаев палдареныт.
Кеҥежым кузерак?
* Кодшо тугымым марий театр «Шкетан театр пӱртӱс лоҥгаште» проект дене мучашлен. Тыгайым ынде йӱлашке пуртат. Проект дене келшышын, артист-влак Шернур, Морко, У Торъял, Волжский районлаште мурсемлан поян спектакльлам модын ончыктеныт. Тиде – «Кеҥеж йӱд» ден «Кавасе алаша». А шукерте огыл «Палантай» спектакль-концерт дене композиторын шочмо кундемыштыже, Звенигово район Какшамарий ялыште, калыкым куандареныт.
– Тиде йӱланам умбакыжат шуена. Ончыкыжым у спектакльым, лачшымак пӱртӱсыштӧ гына модаш келшышым, шындаш шонымаш уло. Ик жап Морко районысо Карман курыкымат ончен савырненна ыле, – палемден Роман Алеесеев.
* «Всеобъемлюще» (режиссёр Олег Иркабаев) ден «Записки юного врача» (режиссёр Роман Алексеев) постановко-влакым Екатеринбургышто («Коляда-Рlays») да Владикавказыште («Вахтангов. Путь домой») эртаралтше фестивальлаште кӱкшын акленыт.
У спектакль-влак
Кум у пашам калык ончыко лукташ ямдылалтыт:
«Юлсер танго» спектакльым Россий искусствын сулло деятельже, режиссёр Олег Иркабаев шында. Кызыт репетицийым эртарат.
– Российысе самырык драматург Мария Малухинан «Румба на четыре счета» пьесыже театрын артистше-влаклан келшен, да нунак сценылан ямдылаш темленыт, – рашемдыш Олег Геннадьевич. – Спектакльын премьерже 3 октябрьыште лиеш.
«Кожла кокласе омо» спектакльым ӱжмӧ режиссёр Сергей Потапов шында.
У ий вашеш «Снежная королева» йомак изирак-влакланат да кугурак-шамычланат оҥай лийшаш. Тудым Роман Алексеев сценыш луктеш.
Пектеевым шарнен
25-29 сентябрьыште «Майатул» фестиваль-конференций лиеш. Тудо марий драмтеатрын художественный вуйлатышыже, режиссёр, финн-угор театр-влакын «Майатул» фестивальыштлан тӱҥалтышым пыштыше Василий Пектеевым шарнымылан пӧлеклалтеш.
– Фестиваль-конференций жапыште Василий Александровичын шындыме кок спектакльжым: «Югорно» эпос ден «Окса тул» комедийым – ончыктена. А ик эн вучыдымо да кугу пашалан «Кава пундашышке йолгорно» фильмым шотлыман. Тудым эртыше курымын 90-ше ийлаштыжак сниматлыме, но тӱрлӧ амаллан кӧра калык ончыко луктын шуктымо огыл. Драматург Зинаида Долгован сценарийже почеш войзымо фильмыште Василий Александрович шкежак режиссёр лийын, тӱҥ рольымат шкежак модын. Тиде кугу пашам лӱмлӧ, театр искусствын маэстрожым (мастержым) шарныме лӱмеш калык ончыко ме лукшашак улына, – палемден театрын художественный вуйлатышыже. – Уна семын Абхазий гыч Самсон Чанба лӱмеш драмтеатр ден Беларусь гыч Якуб Колас лӱмеш национальный академический драме театр толыт. Икымшыже «Король Лир», а весыже «Свадьба Фигаро» постановкылам темлат. Фестиваль-конференцийыш финн-угор театрла гыч толшо-влак дене «Майатулын» ончыкылыкшо да моло нерген мутланаш тӱҥалына.
Гастрольыш вашкат
Артист-влак Башкортостаныш гастроль дене лекташ ямдылалтыт. Тушто илыше-влаклан нуно 8-12 сентябрьыште «Ныл кувалан ик сӱан» спектакльым ончыктат.
«Большие гастроли» программе полшымо дене 17 сентябрьыште Набережные Челны олаш ныл постановкым наҥгаят.
Уэмеш
Калыкнан йӧратыме тӱҥ театрыштыже кызыт олмыктымо паша кая гынат, театр коллектив у тургымжылан оҥай да ушеш кодшо постановкылам ямдыла, тӱрлӧ вашлиймаш да мутланымаш дене кумылым нӧлташ шона.
Алевтина БАЙКОВА
Авторын фотожо