УВЕР ЙОГЫН

Мардежан да йӱран игечыште

Юрий Исаков Комментарий Материалым 48 гана онченыт

Шотыш налза

Мардежан да йӱран игечыште

«Мариэнергон» специалистше-влак мардежан да йӱран игече деч вара электролӱдыкшыдымылык правилым шотыш налаш кӱлмӧ нерген шижтарат:

– ночко электромеҥгым чара кид дене кучаш але тушко кӱзаш лӱдыкшӧ – технический экшык улмо годым тудо напряжениян лийын кертеш;

– кӱрылтшӧ воштыр деке 8-        10 метр деч чак ида лишем – напряжениян вер гыч, йолым нӧлталде, комбо семын мунчалтарен гына лекман;

– кӱрылтшӧ воштырым, тулойып коймым, иктаж-мо локтылалтмым, трансформатор подстанцийым але электрощитым почын шындымым ужыда гын, энергетик-влакын шокшо линийышкышт 8-800-220-0-220 (220 кӱчык номер) телефон дене увертарыза.

Шкендам да лишыл еҥдам аралыза!

Юрий ИСАКОВ.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Эн мотор ӱдырамаш мемнан дене ила!

Марий Эл гыч ӱдырамаш «Миссис и леди Хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная 2019» конкурсышто сеҥен. Конкурс 1 — 4 лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Еш йӱлам аралымылан – пӧлек

«Идалыкын ешыже» всероссийский конкурсын иктешлымашыже эше кеҥежымак пале лийын. Тушто Марий Эл гыч кок еш сеҥышыш лектын. Нуным да лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Москваште, финалыште

  Марий Элын тунемшыже-влак всероссийский олимпиадын финалыштыже шинчымашым ончыктат. 2026 ийыште тудо 3 май марте Российын 15 регионыштыжо эртаралтеш. лудаш…

Добавить комментарий