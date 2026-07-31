Шотыш налза
Мардежан да йӱран игечыште
«Мариэнергон» специалистше-влак мардежан да йӱран игече деч вара электролӱдыкшыдымылык правилым шотыш налаш кӱлмӧ нерген шижтарат:
– ночко электромеҥгым чара кид дене кучаш але тушко кӱзаш лӱдыкшӧ – технический экшык улмо годым тудо напряжениян лийын кертеш;
– кӱрылтшӧ воштыр деке 8- 10 метр деч чак ида лишем – напряжениян вер гыч, йолым нӧлталде, комбо семын мунчалтарен гына лекман;
– кӱрылтшӧ воштырым, тулойып коймым, иктаж-мо локтылалтмым, трансформатор подстанцийым але электрощитым почын шындымым ужыда гын, энергетик-влакын шокшо линийышкышт 8-800-220-0-220 (220 кӱчык номер) телефон дене увертарыза.
Шкендам да лишыл еҥдам аралыза!
Юрий ИСАКОВ.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.