Малаш вочмо деч ончыч книгагудыш толза

Геннадий Сабанцев
Марий Элысе книгагудо-влак «Библиойӱд-2026» Российысеакцийыш ушнат. Тудын темыже: «Калык-влакын икоян улмаште – Российын вийже».
Мутлан, Республикысе С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библитекыште тиде акций 18 апрельыште 18:00 гыч 22:00 шагат марте эртаралтеш. Тудын программыже пеш поян.
Ты жапыште Йошкар-Оласе усталык коллектив ден посна мурызо-влак концертым ончыктат; лудшо-влакым «Пӧртылтымӧ книга йӱд», «Бибилотекыш сералт» акцийыш ӱжыт, викторине ден уш-акыл модыш-влак лийыт, мастарлык класс ышта; «Сылнымутан классике – сценыште» театрлык площадкыштеЙошкар-Оласе медколледжысе театрлык студийыш коштшо-влакН.Гогольын «Коляска» повестьше да М.Салтыков-Щедринын «Премудрый пескарь» сатиран йомакше почеш изирак спектакльым, И.С.Палантай лӱмеш культур да искусство колледжын студентше-влак А.Купринын «Олеся» повестьше почеш изи сценкым модын ончыктат.
«Пегас» поэзий клуб пашам ышта. Этно-минимализм сын дене сылнештарыше арвер-влакым ямдылыше Екатерина Мамаева («Марийка») дене усталык вашлиймаш лиеш.
А.Столяров «Подземные сокровища Марий Эл» книгаж дене палдара, изирак лекцийым лудеш.
Омо ласкарак лийже манын, книгам кӱпчык пелен пырт кучен кийыме олмеш, ты кастене библиотекыш толаш тыршыза. Уш-акылдамат, чон кумылдамат пойдареда.