Мӱкшымат маркироватлыман

Йошкар-Олаште, Агробизнес кадрым уэш ямдылыше Марий институтышто, Марий Элыште мӱкш ончымо пашан ончыкылыкшо теме дене тӱшка погынымаш эртен.
Тӱҥ темыже – мӱкшым Хорриот «ВетИС» кугыжаныш увер системыште маркироватлымаш, регистраций правил да мутым кучымаш. Ты йодыш дене вольык чер ваштареш кучедалше «Марийский» станцийын вӱдышӧ ветеринарный врачше Николай Завьялов, «Россельхознадзорын» ветеринарный надзор отделжын кугыжаныш советникше Валентина Чиркова палдареныт.
Марий Элын ялозанлык да кочкыш сату министерствыжын вольык озанлык да племенной паша отделжын начальникше Сергей Моляров, республикысе мӱкшызӧ-влакын «Марий отар» мер ушемыштын правлений председательже Павел Свинин, Параньга районысо мӱкшызӧ-влак ушемым вуйлатыше Алексей Кислицын, мӱкшызӧ-влак Николай Додонов, Николай Лежнин да молат ойленыт, отрасль дене кылдалтше ятыр йодышым тарватеныт.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.