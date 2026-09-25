Морко
Лӱдыкшыдымӧ да йӧнан
Морко посёлко гыч Изи Кушна ялыш корно палынак саемын.
«Автодор» ООО подряд организаций район рӱдӧ гыч Тат-Кушна марте 7 километр кутышан корным олмыктен. Специалист-влак асфальт-бетон шартышым уэмденыт, вӱд йоген кайыме пучым тӧрленыт, автобус шогалме верым уэмденыт, корно тӱрым пеҥгыдемденыт да разметкым ыштеныт. Тиде участкым олмыктымо дене 9 километрыш шуйналтше корно тӱрыснек нормативлан келшыше лийын.
Ты корно теве мо дене кӱлешан – тудо лу ялым район рӱдӧ дене кылда, йочасадлашке, школлашке, аграрный техникумыш, сымыктыш школ ден книгагудыш кошташ йӧным саемда.
Палемдаш уто огыл, у тунемме ий тӱҥалтышлан корно службо-влак республик мучко шинчымашым пуышо учрежденийла деке наҥгайыше 90 километр наре корным олмыктеныт. Регион мучко чылаже 390 школ маршрут ышта.
Корным нормативлан келшышын олмыктымаш тунемме верла деке кудалыштме верым лӱдыкшыдымым да йӧнаным ышта.
Снимкыште: кызытсе корно.
Виктор Александров, Морко район Семисола ял илем администрацийын пашаеҥже:
– Мемнан велке корно чынжымак лакылан ыле. Лийме семын кажне ийын петыркалыме, но тудо кужун чытен огыл. Сандене ме калыкын йодмыж почеш районысо корным олмыктышо организацийыш йодмаш дене лектынна ыле. Йӧра, ынде кеч Изи Кушна марте олмыктен шуктышт – корно чапле лие. Но умбакыже тудо эше начар. Теве тиде ял гычак йоча-влак Шордӱр школыш тунемаш коштыт, нуным школ автобус дене шупшыктат. А тушко корным эше олмыктен шуктымо огыл. Нине ялже-влак трассе воктенак улыт гын, трассе гыч кӧргыш пурен шогышо ял-влакат корным тӧрлымым вучат. Олмыктымо паша умбакыжат тыгак каен шогаш тӱҥалеш гын, ончыкыжо тушкат корно саемеш манын шонена. Лийме семын шкежат калыкым ты пашаш ушена – ялласе урем корным шотыш кондена. Сандене ончыкылан ӱшан уло.
Юрий ИСАКОВ.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.