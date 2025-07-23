Лу ий эртымеке

Марий Турек район Кугу Вочарма ялыште Совет Ушем Герой Сергей Суворов лӱмеш мемориал-парк комплексым почмылан 10 ий темын.
Тидын лӱмеш 17 июльышто торжественный мероприятий эртен. Лач ты кечын, 83 ий ончыч, Кугу Отечественный сар годым марий-влак кола гыч ик эн ончыч Совет Ушемын Геройжо лӱм дене палемдалтше Сергей Романович Суворовын, чот сусыргымо деч вара, Калуго областьысе ик госпитальыште илышыже кӱрылтын. Тудлан 19 ий гына лийын. Тыгай чап лӱмым налше мемнан 36 землякна-влак кокла гыч эн самырыкше тудо лийын.
Парк-комплексын шарнымаш пырдыжыштыже Вочарма кундем гыч Кугу Отечественный сарыш кайыше чыла участникын лӱмжым ончыктымо. Совет Ушем Герой лӱмым налше Алексей Фёдорович Гвоздеват ты спискыште уло.
2015 ийыште паркым почмо пашалан тунамсе райпо вуйлатыше, чолга меръеҥ Светлана Конышева вуйын шоген. Тудо верысе калыкым кумылаҥден кертын. Шарнымаш паркым тӱзатен толмо, шотышто кучымо пашам тачат нунак виктарен толыт. Ты верыште патриот шӱлышан ятыр мероприятий эртаралтеш, парк ял калыкын вашлийме верже. Митинг годым «Единый Россий» партийын районысо организацийжын секретарьже, муниципал район образованийым вуйлатыше Лариса Яндыбаева лу ий ончыч исторический шарнымашым арален кодаш полшышо ты паркым почмылан кугун тауштен. Мутат уке, митинг годым кызыт СВО-што улшо землякна-шамычымат шарналтеныт, нунылан сеҥымаш дене пӧртылаш тыланеныт, вет тачысе геройна-влак лач нуно улыт.
Торжественный митингыш погынышо-влакым саламлаш Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева, Кугыжаныш Погын депутат Александр Павлов, районысо администрацийым вуйлатыше Сергей Решетов, Йошкар-Олаште Марий Турек землячествым вуйлатыше Аркадий Курочкин да молат миеныт. Шарнымаш пырдыж воктеке нуно пеледышым пыштеныт.
Лариса Николаевна палемден: «Сергей Романович Суворов гай талешке-влак тачысе да ончыкылык самырык тукымлан шочмо элым аралыме годым лӱддымылыкым ончыктымо пример семын лийын кодыт. Ме нунын подвигыштым эре шарнаш тӱҥалына. Нунын илыш корнышт элнан истрийжын ужашыже. Ме тидым мондышаш огынал».
Светлана Носова
Снимкыште: Шарнымаш митинг годым.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.