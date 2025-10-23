«Лочо» — канадашымше

Марий Эл радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Людмила Конакова – «Ӱшан»
- Дина Ямбаршевва – «Эн шыма тӱняште»
- Евгений Филиппов – «Шочмо кече»
- Надежда Степанова – «Олык снеге»
- «Чоным почын мурена» проект – «Чӱктӧ мемнан мурым»
- Роза Искакова – «Школ воктенысе вашлиймаш»
- Татьяна Галкина – «Ит колто кидем»
- Юлия Ви – «Лочо»
- Александр Речкин – «Тол эрдене, тол кастене»
- Кристина Краснова – «Тый улат»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Юлия Ви (Юлия Виногорова) – Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш премийын лауреатше Эльвира Токташеван ӱдыржӧ. Йошкар-Олаште шочын-кушкын.
Республикысе калык усталык да тӱвыра ден каныме паша шотышто шанче-методике рӱдер пеленысе «Онар» ансамбльыш вич ияш улмыж годым ушнен.
2023 ийыште икымше гана «Мале, малалте» мурым аваж дене дуэт дене йоҥгалтареныт.
– Юлиян репертуарыштыже вич муро уло: «У ий дене» (тудым пырля мурена), «Кеҥеж», «Коваем» да «Лочо», – палдарыш ӱдырын аваже. – «Лочо» мурын мутшо ден семжым самодеятельный композитор Михаил Кузнецов возен. Ты муро «Энсул» ансамбльын репертуарже гыч. Жапше годым ты ансамбльыш коштмем годым мыят тудым муренам. Акамлан тиде мурсаска ончычсекак келшен, да Юлялан сценыш уэш лукташ темлен. Тиде муро мемнан нерген: капна изирак гынат, пеҥгыде кӧргӧ виян улына, чылт калыкыште ойлымо семынак: «Изи, да туш».
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме