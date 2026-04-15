Лектыш ок изем

Марий Элысе тӱшка ден фермер озанлык-влак тиде кечылаште кажне ушкаллан шотлымаште кокла шот дене 28,2 килограмм шӧрым лӱштат.
Тидыже кодшо ийысе тыгаяк жап дене таҥастарымаште 0,9 килограммлан шукырак. Ялозанлык да кочкыш сату министерстве гыч пурышо увер почеш, тыгайрак сӱрет палдырна:
*Кажне ушкаллан шотлымаште эн шуко, 37,4 килограмм шӧрым, У Торъял районышто лӱштат;
* Медведево районышто – 31,1 килограммым;
* У Торъял районышто ӱмашсе кӱкшытым 1,7 килограммлан эртен каеныт;
*Медведево районышто 1,5 килограммлан мӧҥгештыныт;
* Эн шагал, 12,4 килограмм дене, Звенигово районышто шупшылыт, Курыкмарий районышто – 18 килограмм дене.
Республикыштына кечаш чумыр лӱштыш 535 тонныш шуын. Кодшо ийын 552,6 тонн, але 16,9 тоннлан шукырак, лийын. Волжский, Курыкмарий, Звенигово, Марий Турек, Медведево, Морко районлаште шагалемденыт.
Чумыр лӱштыш иземын гын, тидын амалжым ушкал шагалемме дене умылтарыман. Кызыт озанлыклаште 20288 ушкал шотлалтеш гын, кодшо ийын тиде жапланак 1259 вуйлан шукырак лийын. Курыкмарий, Звенигово, Марий Турек, Морко, Шернур районлаште ушкал кӱтӱ иземын. Поснак шукылан, 1210 вуйлан, Морко районышто шагалемын. «Звениговский» СПК кодшо ийын ик комплексше гыч чыла ушкалым Татарстан республикысе ик озанлыкышкыже кусарымылан кӧра тыге лийын.
Ончыкыжым республикыштына шӧрым шукырак ямдылаш сай йӧн ышталтеш, куат ешаралтеш. Кужэҥер районысо «Искра» колхозышто Эҥыжсолаште, Медведево районысо «Семёновский» госплемзаводышто Михайловкышто ушкалым ашныме куатле комплекс-влак чоҥалтыт. Нуным пашашке колтымеке, лӱштыш палынак кугемшаш.
Снимкыште: Морко районысо «Передовик» артельын кӱтӱжӧ.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.