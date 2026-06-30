ЙӰЛА

Латкандашымше гана

Светлана Носова Комментарий Материалым 38 гана онченыт

 

4 июльышто Килемар районысо  Алёшкино ял кумдыкысо «Поста сир» курыкышто «Кугезе мланде» этнографий пайрем 18-ше гана лиеш.

Поро йӱла почеш тудо элнан тӱрлӧ кундемже гыч усталык коллектив ден кидмастар-влакым чумыра. Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын пресс-службыжын увертарымыж почеш, тушко 27 коллектив ден 32 кидмастар толаш сӧреныт. Нуно Киров, Нижегородский, Владимирский областьла, Башкортостан, Татарстан, Чуваший республикла, Ямал-Ненец автоном округ, тыгак ДНР гыч лийыт. Пайремыш мийыше-влаклан  тӱрлӧ модыш ден конкурсыш, мастер-классыш, мурымаш ден куштымашке ушнаш темлат. Калык кочкышымат авызлаш йӧн лиеш.

Мероприятийын тӱҥ событийже –  Э.Сапаев лӱмеш кугыжаныш академический опер да балет театрын артистше-влак «Чумбылат могучий» национальный оперым (композиторжо – Эллина Архипова) ончыктат. «Марий Эл» куштышо кугыжаныш ансамльят тушто шке мастарлыкше дене куандара. Пайрем 12 шагатлан тӱҥалеш. Пайрем «Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын эртаралтеш.  

Светлана Носован фотожо.

Лудаш темлена:
ЙӰЛА

Кечышот ден калык пале: 26 август-1 сентябрь

29 август – Кинде илян. Марий йӱлан чинче тушыжо: Оръеҥым качын суртыш кондымо годым сӱан калыкын мурыжо: «Волгенче коеш лудаш…
ЙӰЛА МАРИЙ ЙӰЛА

«Онаеҥ»

Чебоксарыште тиде кечылаште тӱнямбал кӱкшытан XV кинофестиваль эрта. Мо дене мыланна тудо оҥай лийшаш? Тушто икымше гана этнический да лудаш…
ЙӰЛА

Кечышот ден калык пале:

Марий кечышот: 28 июль – Чоткар шарныктыш кече (Марий Эл, Волжский район). 29 июль – Онар патырым  шарнымаш (Марий лудаш…

Добавить комментарий