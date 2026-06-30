Латкандашымше гана

4 июльышто Килемар районысо Алёшкино ял кумдыкысо «Поста сир» курыкышто «Кугезе мланде» этнографий пайрем 18-ше гана лиеш.
Поро йӱла почеш тудо элнан тӱрлӧ кундемже гыч усталык коллектив ден кидмастар-влакым чумыра. Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын пресс-службыжын увертарымыж почеш, тушко 27 коллектив ден 32 кидмастар толаш сӧреныт. Нуно Киров, Нижегородский, Владимирский областьла, Башкортостан, Татарстан, Чуваший республикла, Ямал-Ненец автоном округ, тыгак ДНР гыч лийыт. Пайремыш мийыше-влаклан тӱрлӧ модыш ден конкурсыш, мастер-классыш, мурымаш ден куштымашке ушнаш темлат. Калык кочкышымат авызлаш йӧн лиеш.
Мероприятийын тӱҥ событийже – Э.Сапаев лӱмеш кугыжаныш академический опер да балет театрын артистше-влак «Чумбылат могучий» национальный оперым (композиторжо – Эллина Архипова) ончыктат. «Марий Эл» куштышо кугыжаныш ансамльят тушто шке мастарлыкше дене куандара. Пайрем 12 шагатлан тӱҥалеш. Пайрем «Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын эртаралтеш.
Светлана Носован фотожо.