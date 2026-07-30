Лӱмыштым вигак умылаш лийже

Тений 1 март у вашталтыш пурен: ынде уремысе вывескым рушла гына возыман.
Еҥ-влак ты але вес организацийын увержым мутер да кусарыше деч посна, йотэлысе йылме-влакым палыде, лудын кертшаш улыт. Тӱҥ шонымашыже лач тыгай.
Закон йотэлысе йылмым йӧршеш кучылташ ок чаре, но увер руш йылме дене вигак умылаш йӧршӧ лийшаш. Эшежым руш текст вывескыште тӱҥ верым налшаш.
Тиде закон фирменный наименований, товарный пале ден обслуживатлыме пале-влакым ок тӱкӧ. Мутлан, Ozon, Wildberries, тыгак регистрироватлыме моло брендым йот йылме дене возыманымак кодаш лиеш.
Законын шукталт толмыжым роспотребнадзор ден Федерал антимонопольный службо эскерат.
Марий Элыште шке пашаштым ворандарыше организаций-влак «Марий Эл Республикыште йылме-влак нерген» законымат шотыш налшаш улыт. 26-шо статья дене келшышын, кугыжаныш орган, организаций, предприятий ден учреждений-влакын лӱмыштым Марий Элын кугыжаныш йылмылаж дене возыман. Такше тиде статья сайын шукталтеш.
Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтын специалистше-влак шукертак ты пашам шукташ полшат. Нуно утларак келшен толшын да чын кусарен пуат.
Йошкар-Ола мэрийыште федеральный закон шукталтме нерген мутланымаш эртен. Вывеске-влакын паспортыштым ыштыме йодышым оласе Архитектур да градостроительстве управлений шотыш конда. Тудын пеҥгыдемдымекыже гына келшыше вариантым оралте пырдыжыш вераҥдаш лиеш.
Оза-влак конструкцийым вашталтат гын, тудо закон ден келшен толдымыш савырна. Мутлан, чиям, шрифтым, элементым вераҥдыме верым вашталтыме, рекламе слоганым ешарыме, ончылгоч пеҥгыдемдыме материалым огыл, а весым кучылтмо, паспортышто ончыкталтдыме верыш огыл, а фасадын вес верышкыже вераҥдыме.
Законым пудыртымылан юридический лица-шамычлан 15 гыч 25 тӱжем теҥге марте штрафым тӱлаш палемден кертыт. Эшежым угыч вес вывескым ямдылаш да паспортшым пеҥгыдемдаш логалеш.
Светлана Носова
Йошкар-Ола администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме фото.