Лидия Шабдарова
Кодшо кугарнян Йошкар-Олаште, Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт, «Народы России. Большая семья – общая история» ончер почылтын.
Тиде мероприятий Марий Элын 105 ияш лӱмгечыжым пайремлымылан тӱҥалтышым пуэн. Ончер полшымо дене Российын тӱрлӧ луклашкыже миен толаш лиеш. Тушто элыштына илыше калык-влакын илыш-йӱлашт, историйышт да поян тӱвыра поянлыкышт дене лишкырак палыме лияш йӧн уло. Чылаже 100 утла шкешотан экспонатым чумырымо. Нунын коклаште пӧръеҥ ден ӱдырамаш костюм, живопись, графике, декоративно-прикладной искусство ӱзгар-влак улыт.
Выставке-проектым торжественно почмаште Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев лийын.
– Элыштына тӱрлӧ калык ила, туге гынат ме ик еш гай улына. Тидым сымыктышыштат ужаш лиеш. Мыланна федеральный кӱкшытан выставкым республикыштына ужаш кугу чап. Тушто шыҥдаралтше шонымаш кызыт поснак кӱлешан, молан манаш гын ме шуко калыкан эл улына, сандене ваш умылен, келшен илышаш улына, – пеҥгыдемден каласен регионым вуйлатыше.
Кинофестиваль ден тӱнямбал программе-влак рӱдерын президентше, Россий художестве академийын почётан академикше Татьяна Шумоват ончерым торжественно почмо годым проектын кӱлешан улмыж нерген ойлен.
Выставкыште Эрвел кугыжаныш, Российын кызытсе историйжын рӱдӧ, Декоративный сымыктышын всероссийский, Т.Евсеев лӱмеш калыкле ден Республикысе сӱретсымыктыш тоштер-влакын экспонат ден шымлымашыштым чумырымо.
Экспозицийыште Российын тӱрлӧ луклаштыже илыше калык-влакын вургемышт деч посна тыгак «Народности России» коллекций гыч Император фарфор заводышто ыштыме икмыняр фарфор статуэткыже уло. Изи скульптур-шамычым 1907 ийыште император Николай II Романовмытын пӧртыштлан 300 ий темме вашеш лукташ темлен.
Куэм гыч ыштыме курчак-«столбушка»-влакат ойыртемалтше улыт. Нуным Липецк кундем гыч мастар-шамыч ямдыленыт. Тыгодым курчакше-влак модыш лийын огытыл, а ожно аралтыш семын кучылталтыныт.
Выставкыште тӱрлӧ тукым гыч лекше да тӱрлӧ стилистике шӱлышан сӱретче-влакын пашаштымат чумырымо. Кажне гаяк радынаште художникын шочмо кундемжым, шке калыкшым йӧратымыже шижалтеш. Икманаш, тиде выставке-проектыште сымыктышым йӧратыше еҥ шкаланже келшыше экспонатым муын кертеш. Ончер 30 ноябрь марте пашам ышташ тӱҥалеш.
Денис Речкинын фотожо.