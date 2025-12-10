Лӱдыкшыдымӧ лийже манын

«Цифран ликбез» сотемдарыме проектын у тургымыштыжо «Авито» компаний илыме верым айлаш да поро кумылым ончыкташ (благотворительностьлан) туныкта.
Чыла тиде пашам лӱдыкшыдымын ышташ лийже манын, «Цифран экономике» АНО, «Авито» компаний Россий Просвещений ден Цифровой вияҥмаш, связь ден массовый коммуникаций министерствыла полышымо дене проектын нылымше тургымжым тӱҥалын.
Тений 15 декабрь гыч шушаш ий 25 январь марте цифровойликбез.рф сайтыште «Авито» компаний «Поро кумылым ончыктымаш: тидым кузе лӱдыкшыдымын ышташ», «Путешествийыш кайыме годым илыме верым лӱдыкшыдымын айлаш» темылан пӧлеклалтше видеоролик ден методике сынан материал-влак лектыт.