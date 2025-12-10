ЭКОНОМИКЕ

Лӱдыкшыдымӧ лийже манын

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 40 гана онченыт

«Цифран ликбез» сотемдарыме проектын у тургымыштыжо «Авито» компаний илыме верым айлаш да поро кумылым ончыкташ (благотворительностьлан) туныкта.

Чыла тиде пашам лӱдыкшыдымын ышташ лийже манын, «Цифран экономике» АНО, «Авито» компаний Россий Просвещений ден Цифровой вияҥмаш, связь ден массовый коммуникаций министерствыла полышымо дене проектын нылымше тургымжым тӱҥалын.

Тений 15 декабрь гыч шушаш ий 25 январь марте цифровойликбез.рф сайтыште «Авито» компаний «Поро кумылым ончыктымаш: тидым кузе лӱдыкшыдымын ышташ», «Путешествийыш кайыме годым илыме верым лӱдыкшыдымын айлаш» темылан пӧлеклалтше видеоролик ден методике сынан материал-влак лектыт.

ЭКОНОМИКЕ

Экономике: Ужалаш йӧным ышта

«Марий Элыште ыштыме » сату палым регистрироватлыме шотышто йодмашым Роспатентыш пуымо. 

ЭКОНОМИКЕ

Вуйлатыше кӱштен, шкежак терга

«Марий Эл Дорстройын»  Звениговысо филиалже Кокшайск-Красногорский автомобиль корнын йыр эртен кудалме участкыжын 5-ше ден 8-ше меҥге коклажым олмыкта. Контрактын лудаш…

ЭКОНОМИКЕ

Эҥертыш уло – ийготат мондалтеш

2013 ий май – Марий Элысе Звениговышто эртыше республик кўкшытан «Идалыкын предпринимательже» конкурсышто «Идалыкын ўдырамаш директоржо» номинаций почеш кумшо лудаш…

