Корно
Кӱлешан верлашке наҥгая
Оршанке районышто 4 километр кужытышто Тошто Крешын – Кӧрдӧ корно олмыкталтеш.
Тачысе кечылан тыште корно негызым йӱштӧ регенераций йӧн дене уэмдыме – улшо асфальтым нӱжын налын, битумым, портландцементым, тыгыде кӱм ешарен да иктеш варен оптен кайыме. Ӱмбачше асфальт-бетон шартыш дене леведалтеш.
Тиде корно Кӧрдӧ ден Рушсолаште илыше-влаклан социально кӱлешан объектла деке – школыш, фельдшер-акушер пунктыш да тӱвыра пӧртыш – куштылгын миен шуаш йӧным ышта. Тылеч посна тудо регионлан тӱҥ агропромышленный предприятийыш, «Сан-Мари» фермер озанлыкыш, тыгак сӧрал кундемыште верланыше «Большая Медведица» йоча лагерьыш наҥгая.
Ушештарена, тачысе кечылан Оршанке районышто иканаште кум вере: Марково – Изинур, Пуял – Чирки, Тошто Крешын – Кӧрдӧ корнылаште – олмыктымо паша кая. Тений ты муниципал районышто регионал кӱкшытан 82 процент корно нормативлан келшышын шотыш кондалтеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Тошто Крешын – Кӧрдӧ корным шотыш кондат.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.