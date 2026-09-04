МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кӱлешан верлашке наҥгая

Юрий Исаков Комментарий Материалым 25 гана онченыт

Корно

Кӱлешан верлашке наҥгая

Оршанке районышто 4 километр кужытышто Тошто Крешын – Кӧрдӧ корно олмыкталтеш.

Тачысе кечылан тыште корно негызым йӱштӧ регенераций йӧн дене уэмдыме – улшо асфальтым нӱжын налын, битумым, портландцементым, тыгыде кӱм ешарен да иктеш варен оптен кайыме. Ӱмбачше асфальт-бетон шартыш дене леведалтеш.

Тиде корно Кӧрдӧ ден Рушсолаште илыше-влаклан социально кӱлешан объектла деке – школыш, фельдшер-акушер пунктыш да тӱвыра пӧртыш – куштылгын миен шуаш йӧным ышта. Тылеч посна тудо регионлан тӱҥ агропромышленный предприятийыш, «Сан-Мари» фермер озанлыкыш, тыгак сӧрал кундемыште верланыше «Большая Медведица» йоча лагерьыш наҥгая.

Ушештарена, тачысе кечылан Оршанке районышто иканаште кум вере: Марково – Изинур, Пуял – Чирки, Тошто Крешын – Кӧрдӧ корнылаште – олмыктымо паша кая. Тений ты муниципал районышто регионал кӱкшытан 82 процент корно нормативлан келшышын шотыш кондалтеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Тошто Крешын – Кӧрдӧ корным шотыш кондат.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Лотерей!!!

Моло ийласе семынак газетлан возалтше-влак коклаште лотерей модылтеш Тӱҥ приз – кызытеш шолыпышто кучалтеш Туге гынат лудшына-влак чайникым, зарядный лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кидет мастар, ушнен кертат

Марий Элыште декоративно-прикладной творчестве дене кылдалтше республик кӱкшытан конкурсын пытартыш этапше  Медведево районысо историко-художественный тоштерыште 21 апрельыште лиеш. Кундемнан лудаш…

Добавить комментарий